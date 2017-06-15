Лола Каримова-Тилляева – по следам сестры Гульнары

Лола Каримова-Тилляева стала владелицей убыточного французского парфюмерного бренда «Гармонист», но зато снялась в его промороликах.

Мечты сбываются. Лола, младшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, заняла место и роль в богатой и гламурной жизни Запада, ранее отведенные ее старшей сестре Гульнаре.

Она тусуется на светских вечеринках на Западе, снимается в видеороликах и продвигает дорогой парфюм.

Каримова-Тилляева – постоянный представитель Узбекистана в ЮНЕСКО – с недавних пор стала владелицей парфюмерного бренда «Гармонист» (The Harmonist), о чем заявила в интервью американскому модному журналу Soma.

Она сообщила, что «создала бренд «Гармонист», и пригласила покупателей заглянуть в свой бутик в Лос-Анджелесе и на сайт theharmonist.com.

На вечеринке от «Гармониста» для гостей Каннского кинофестиваля в мае этого года она предстала в качестве лица компании.

Раньше – Guli, теперь – Harmonist

Мир знаменитостей забывчив. В светской беседе за коктейлем вряд ли кто спросит у Лолы, куда исчезла ее сестра Гульнара, которая пела с Хулио Иглесиасом и Монтсеррат Кабалье, продвигала в Европе одежду, украшения и парфюмы под собственным брендом Guli, а ныне бесправно томится под домашним арестом в Ташкенте.

Судя по фотоотчетам с вечеринки бренда «Гармонист» в Каннах, Лола и гости не думали о грустном.

На презентации бренда были замечены звезды: Катрин Денев, Кейт Хадсон, Орландо Блум, Каролина Куркова, Миша Бартон и дочь нынешнего президента США Иванка Трамп.

Маленький оборот и большие убытки

Компания «Гармонист» была основана в Париже в 2010 году. Основатель – ООО «Гармонист» с уставным капиталом десять тысяч евро.

Директор компании – Уллах Инает Кази, французский бизнесмен бангладешского происхождения.

Ц-1 направил в компанию несколько вопросов о собственниках и деятельности «Гармониста», популярности его парфюмов на рынке, обращался и лично к руководителю. Однако ответов не последовало.

По данным французского бизнес-каталога, оборот компании в 2015 году составлял 258,4 тысячи евро, убыток – 1,6 млн евро. Кроме «Гармониста» Уллах Инает Кази руководит еще несколькими компаниями, работающими в сфере бизнес-консалтинга и туризма.

Как директор «Гармониста» связан с Узбекистаном?

Одна из компаний, где Уллах Инает Кази указан в качестве директора, зарегистрированная в немецком Франкфурте-на-Майне, – Diamont Air Service GmbH.

Эта фирма является генеральным агентом по продажам узбекского национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways в Европе, о чем сообщается на сайте компании.

Кстати, в личном блоге Уллаха Инаета Кази есть запись о гала-ужине, устроенном Лолой Каримовой-Тилляевой в Париже в 2009 году в честь учреждения фонда «Узбекистан 2020». На вечеринке были замечены Ален Делон и Моника Беллуччи. Собственно, с тех пор о деятельности фонда ничего неизвестно.

Сегодня Каримова-Тилляева возглавляет два благотворительных фонда: фонд «Ислам Каримов», который недавно выделил стипендии для 12 одаренных молодых людей из Узбекистана на обучение за границей, и фонд «Ты не один», который занимается помощью детям-сиротам.

170-300 долларов за флакон

Парфюмерные бутики «Гармонист» открылись в Париже и Лос-Анджелесе.

В ассортименте бренда – десять запахов в черных и белых пузырьках, которые отражают мужское и женское начало в пяти элементах: вода, огонь, земля, металл и дерево, а также ароматические свечи.

Каждый аромат предлагается как «парфюм для женщин и мужчин». Дизайн предельно лаконичный, в концепции много говорится о магии и духе Востока, ароматы подбираются по законам фэн-шуй, с учетом даты рождения и знака зодиака.

Цена парфюма: 170–300 долларов, свечи продаются по 85 долларов. Купить его, кроме как в бутиках и на сайте производителя, нигде нельзя.

Аромат создал известный в профессиональных кругах французский парфюмер Гийом Флавиньи. Компания, которая позиционирует себя как производителя продукции luxury-сегмента, пока не замечена ни в одном рейтинге всемирно известных производителей парфюмов.

Выводить на рынок торговую марку пригласили Вирджинию Амурелле, бывшего директора парфюмерных марок «Лагардер» и «Ланком», которая заявила о планах открытия новых бутиков в Британии и странах Азии в ближайшие несколько лет. В последние месяцы бренд активно рекламируется во французских и американских модных журналах.