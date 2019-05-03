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    Боже! Лола Каримова-Тилляева превратилась в копию Кейтлин Дженнер

    Кейтлин Дженнер, в прошлом мужчина и атлет Брюс Дженнер, и Лола Каримова-Тилляева, в прошлом симпатичная пухлая девушка-узбечка, – теперь как близнецы.

    Лола Каримова-Тилляева и Кейтлин Дженнер; скриншот
    Лола Каримова-Тилляева и Кейтлин Дженнер; скриншот

    Что происходит с младшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Лолой Каримовой-Тилляевой?

    40-летняя женщина, мать троих детей и филантроп, как она себя представляет, похоже, не может остановиться и продолжает «совершенствовать» свою внешность. У пластических хирургов.

    Результат буквальном смысле – на лице! Лола стала практически копией 69-летней Кейтлин Дженнер. Последняя не скрывает, что подверглась множеству пластических операций, чтобы превратиться из Брюса Дженнера, некогда воплощения мужественности и силы, спортсмена-легкоатлета, олимпийского чемпиона по многоборью 1976 года, – в женщину.

    Брюс Дженнер на Олимпиаде 1976 года; фото: olimp-history.ru
    Брюс Дженнер на Олимпиаде 1976 года; фото: olimp-history.ru

    И Кейтлин, и Лола – обе проживают в Лос-Анджелесе и, возможно, пользуются услугами одного пластического хирурга.

    А если это не так, то, скорее всего, хирург и стилист каждой из состоятельных клиенток пытаются воплотить на их лицах самые модные тренды и представления о красоте, что в итоге привело женщин к схожести.

    В итоге, если посмотреть свежие фото Лолы, которые она регулярно публикует на своей странице в Инстаграме, уже нельзя не заметить того, как Каримова-Тилляева превращается в более молодую копию Кейтлин Дженнер.

    Но как она будет выглядеть в 69 лет – одному Богу известно…

    Лола Каримова-Тилляева в 2019 и 2009 годах; фото: Инстаграм
    Лола Каримова-Тилляева в 2019 (слева) и 2009 (справа) годах; фото: Инстаграм
    Еще более раннее фото Лолы Каримовой с супругом Тимуром Тилляевым
    Еще более раннее фото Лолы Каримовой с супругом Тимуром Тилляевым

    Судьба Каримовых

    Дети первого президента Узбекистана переживают незавидную участь…

    Старшая дочь – 46-летняя Гульнара Каримова находится в женской колонии в Ташобласти Узбекистана. И конца ее заключению, начавшемуся в 2014 году, не видно. Его срок зависит лишь от воли новых властей страны, а не закона.

    Единственным утешением Гульнары в этой ситуации может стать то, что в женской колонии она «надежно защищена» от скальпелей лос-анджелесских пластических хирургов.

    И по-прежнему похожа на себя, даже когда ее выволакивают из квартиры спецслужбы Узбекистана в тапочках и халате.

    Перевод Гульнары Каримовой в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Перевод Гульнары Каримовой в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова, Ислам Каримов, Лола Каримова-Тилляева
    Теги: Гульнара Каримова Ислам Каримов Кейтлин Дженнер Лола Каримова-Тилляева
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