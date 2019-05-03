Боже! Лола Каримова-Тилляева превратилась в копию Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер, в прошлом мужчина и атлет Брюс Дженнер, и Лола Каримова-Тилляева, в прошлом симпатичная пухлая девушка-узбечка, – теперь как близнецы.

Что происходит с младшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Лолой Каримовой-Тилляевой?

40-летняя женщина, мать троих детей и филантроп, как она себя представляет, похоже, не может остановиться и продолжает «совершенствовать» свою внешность. У пластических хирургов.

Результат буквальном смысле – на лице! Лола стала практически копией 69-летней Кейтлин Дженнер. Последняя не скрывает, что подверглась множеству пластических операций, чтобы превратиться из Брюса Дженнера, некогда воплощения мужественности и силы, спортсмена-легкоатлета, олимпийского чемпиона по многоборью 1976 года, – в женщину.

И Кейтлин, и Лола – обе проживают в Лос-Анджелесе и, возможно, пользуются услугами одного пластического хирурга.

А если это не так, то, скорее всего, хирург и стилист каждой из состоятельных клиенток пытаются воплотить на их лицах самые модные тренды и представления о красоте, что в итоге привело женщин к схожести.

В итоге, если посмотреть свежие фото Лолы, которые она регулярно публикует на своей странице в Инстаграме, уже нельзя не заметить того, как Каримова-Тилляева превращается в более молодую копию Кейтлин Дженнер.

Но как она будет выглядеть в 69 лет – одному Богу известно…

Судьба Каримовых

Дети первого президента Узбекистана переживают незавидную участь…

Старшая дочь – 46-летняя Гульнара Каримова находится в женской колонии в Ташобласти Узбекистана. И конца ее заключению, начавшемуся в 2014 году, не видно. Его срок зависит лишь от воли новых властей страны, а не закона.

Единственным утешением Гульнары в этой ситуации может стать то, что в женской колонии она «надежно защищена» от скальпелей лос-анджелесских пластических хирургов.

И по-прежнему похожа на себя, даже когда ее выволакивают из квартиры спецслужбы Узбекистана в тапочках и халате.