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    Документальный фильм об Улугбеке появился в YouTube

    Лола Каримова-Тилляева опубликовала в YouTube документальный фильм на узбекском языке о средневековом ученом и правителе Самарканда Мирзо Улугбеке.

    Документальная лента «Человек, раскрывший тайны Вселенной», спродюсированная младшей дочерью первого президента РУз Лолой Каримовой-Тилляевой и ее супругом Тимуром Тилляевым, на 74-м Венецианском кинофестивале получила награду «Кинео» в номинации «Лучший зарубежный документальный фильм».

    В картине режиссера Баходира Юлдашева оценку наследию Улугбека дают космонавт, Герой СССР Алексей Леонов, профессор Пенсильванского университета Пол Стайнхардт, профессор астрономии Калифорнийского университета в Беркли Алексей Филиппенко и другие ученые.

    Темы: Культура Центральной Азии и центральноазиаты, Лола Каримова-Тилляева, Узбекистан
    Теги: документальный фильм Лола Каримова Мирзо Улугбек Человек раскрывший тайны Вселенной
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