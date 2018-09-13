Документальный фильм об Улугбеке появился в YouTube

Лола Каримова-Тилляева опубликовала в YouTube документальный фильм на узбекском языке о средневековом ученом и правителе Самарканда Мирзо Улугбеке.

Документальная лента «Человек, раскрывший тайны Вселенной», спродюсированная младшей дочерью первого президента РУз Лолой Каримовой-Тилляевой и ее супругом Тимуром Тилляевым, на 74-м Венецианском кинофестивале получила награду «Кинео» в номинации «Лучший зарубежный документальный фильм».

В картине режиссера Баходира Юлдашева оценку наследию Улугбека дают космонавт, Герой СССР Алексей Леонов, профессор Пенсильванского университета Пол Стайнхардт, профессор астрономии Калифорнийского университета в Беркли Алексей Филиппенко и другие ученые.