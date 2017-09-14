На какие деньги гуляет Лола Каримова-Тилляева?

Младшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова презентовала в Париже очередной проект – на этот раз экологический. Ее партнеры не спрашивают о происхождении денег.

Лола Каримова-Тилляева 14 сентября опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала о новой работе – эко- арт-проекте «Дроплет» («Капля») в столице Франции Париже.

Инсталляция в форме капли волы выставлена в знаменитом парижском музее Monnaie de Paris в рамках экспозиции AD INTERIEURS – 2017. Автор работы – художник Маркос Лютьенс.

Наблюдая за очередным выходом в свет наследницы умершего диктатора, необходимо задать ей главный вопрос: откуда деньги?

Откуда у Каримовой-Тилляевой средства для создания и презентации многомиллионных проектов в самых дорогих столицах Европы и США?

Ответами на эти вопросы должны интересоваться организаторы пышных мероприятий с участием Лолы, кураторы кинофестивалей и биеннале, где она показывает фильмы и выставляет инсталляции.

Согласно официальной биографии младшей дочери Кримова, она ни дня не занималась бизнесом, а доходы ее мужа – Тимура Тилляева долгое время были связаны с крупнейшим оптовым рынком «Абу-Сахий» в Ташкенте. Товары на этот рынок поставлялись полулегально, без уплаты налогов и пошлин за ввоз импортной продукции.

Капля воды для Узбекистана

Презентуя «Дроплет» в Париже, Лола написала, что сегодня мы наблюдаем массовые катастрофы, вызванные изменением климата по всему миру. Она призвала осознать неотвратимость грядущего бедственного положения и принять на себя ответственность за происходящее.

В искренность намерений наследницы покойного президента может поверить только тот, кто не в курсе, что Лола – дочь Ислама Каримова, при котором Аральское море продолжало катастрофически усыхать, а проживающие в Приаралье люди – выживать в запредельной бедности и нищете.

Подавляющее большинство узбекистанцев до сих пор не имеют доступа к чистой воде – сколько кранов можно было построить вместо парижской инсталляции?

Так, согласно данным Всемирного банка, домохозяйства более половины населения (порядка 31 млн человек) по-прежнему не подключены к водопроводной сети, а капельное орошение сельскохозяйственных земель до сих пор остается только на бумаге.

Пиар-гонка Лолы

Каримова-Тилляева в последнее время чуть ли не еженедельно презентует новый проект.

Вот ее инициативы, показанные публике в 2017 году:

– создание Фонда имени Ислама Каримова;

– отбор фондом талантливой молодежи для прохождения магистерской программы за границей;

– согласование с ЮНЕСКО проекта мавзолея Ислама Каримова;

– создание музея первого президента;

– съемки и презентация фильма «Улугбек. Через тернии к звездам»;

– создание и презентация собственного бренда – духов «The Harmonist»;

– кураторство и презентация книги «Ренессанс узбекского шелка», посвященной многовековым традициям прославленной школы узбекского шелкоткачества «Икат».

Кроме того, Лола опекает детдома Узбекистана и покровительствует национальной сборной по художественной гимнастике. Одновременно она является почетным президентом Генеральной ассамблеи Азиатского гимнастического союза и главой Федерации гимнастики Узбекистана.

Очевидно, что Лола изо всех сил старается затмить успехи на пиар-поприще старшей сестры – Гульнары Каримовой, с февраля 2014 года находившейся под домашним арестом, который летом этого года был изменен на реальное заключение под стражу.

Единственное, в чем Лола пока не была замечена, – в выпуске альбома песен.