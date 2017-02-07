Что происходит с ташкентским рынком «Абу Сахий»

Крупнейший в Узбекистане оптовый рынок «Абу Сахий», принадлежащий зятю покойного президента Ислама Каримова, забуксовал, его торговцы делятся, почему.

Оптовый рынок «Абу Сахий» в Ташкенте, принадлежащий Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Каримовой-Тилляевой, по большей мере работает: магазины открыты во всех отделах – от посудного до вещевого, но настроение здесь царит не самое лучшее.

Ранее Узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик») со ссылкой на торговцев рынка передавала, что таможенные органы Узбекистана затягивают с декларацией товаров, поставляемых на рынок из Юго-Восточной Азии и Турции, из-за чего начался рост цен на импортную продукцию.

Также сообщалось, что в целом деятельность компании проверяется надзорными органами в связи с многочисленными нарушениями.

Корреспондент Ц-1, посетивший рынок 4–5 февраля, услышал от торговцев, что по базару ходят тревожные слухи.

«Говорят, что налоговики всерьез взялись за «Абу Сахий». Мол, хотят заставить работать «по-белому». Но законно работать невозможно. Нельзя же всех мелких торгашей заставить поставить кассовые аппараты», – говорит он.

Другой торговец делится информацией, что проверка деятельности крупнейшего в стране оптового рынка связана с его переходом в руки нового хозяина.

«Слышал, идет переоформление базара. Отбирают у зятя бывшего президента и отдают зятю нового президента», – говорит предприниматель, отоваривающийся на «Абу Сахий».

Оптовый рынок, как известно, принадлежит Тимуру Тилляеву, принадлежность к семье бывшего президента позволяла чете Тилляевых долгие годы управлять полулегальным торговым бизнесом – не платить налоги и пошлины за ввоз импортной продукции.

Задержка же товаров на таможне уже начала отражаться на торговле. Хоким Рахимов, один из мелких предпринимателей из Ташкента, жалуется, что терпит убытки:

«Товара нет с начала января. А за магазин платить нужно, за коммунальные (услуги), налоги. Народ волнуется. Расходы-то немаленькие».

По его словам, ситуация усугубляется безмолвием сотрудников компании, которые не могут сказать, когда товар поступит на рыночные склады.

«Кормят обещаниями… Поставщики вообще отмалчиваются, а товар завис на узбекско-кыргызской границе. Самому, что ли ехать за ним», – недоумевает он.

Другие предприниматели начинают подумывать о протестах в случае, если не получат товары в феврале.

Плохой сценарий для потребителя

«Озодлик» пишет, что председатель Государственного таможенного комитета РУз Муиджон Тохирий намерен добиться полной легализации торгового бизнеса на «Абу-Сахий».

Сейчас техника и электроника иностранного производства ввозятся в Узбекистан без оплаты таможенных пошлин, рассказал Ц-1 один из ташкентских предпринимателей.

«Серые» телевизоры, телефоны, компьютеры – многое, что продается на рынках «Абу Сахий» и «Флешка», не облагается пошлинами. Иначе их стоимость была бы на 30% дороже (самая распространенная ставка импортных таможенных пошлин), – говорит предприниматель. – Если эти товары начнут декларироваться, техника и электроника резко подорожают».

По данным Министерства экономики РУз, доля малого бизнеса в ВВП в 2016 году составила почти 57%, в розничной торговле – порядка 90%.

Оборот оптовой торговли по итогам 2014 года составил 26,5 трлн сумов, или 7,8 млрд долларов по «черному курсу» отчетного периода.