Стамбульский террорист родился в Таджикистане, учился в Узбекистане

В МВД Узбекистана отказались комментировать ситуацию о розыске Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего ночной клуб в столице Турции в новогоднюю ночь.

Абдулгадир Машарипов, убивший 39 человек в новогоднюю ночь в элитном клубе Reina, приехал в Турцию из Узбекистана и был хорошо подготовленным террористом.

Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» 17 января.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что Машарипов уже признал свою вину, отпечатки его пальцев совпадают с теми, которые остались в клубе Reina 1 января.

Турецкая газета «Хурриет» раскрывает новые подробности биографии Абдулгадира, все больше привязывая его к Узбекистану.

Образован и очень опасен

По данным издания, 34-летний Машарипов – гражданин Узбекистана, родился в Таджикистане в 1983-м, учился на физическом факультете в узбекском университете. Проходил подготовку на базах радикалов в Афганистане, Пакистане и Сирии.

Он свободно общался на пяти языках – узбекском, русском, китайском, арабском и турецком.

Полиция Стамбула предполагает, что преступник проник на территорию Турции нелегально через восточную границу в январе 2016-го. В Стамбул прибыл из Коньи 16 декабря минувшего года.

Сообщается, что Машарипов находился в розыске в Узбекистане.

Ц-1 связался с пресс-службой МВД Узбекистана, но в ведомстве отказались комментировать этот вопрос. В базе розыска Интерпола его также не оказалось.

Арестовали вместе с другом

Турецкие СМИ сообщили о задержании подозреваемого в стамбульском районе Эсенюрта 16 января.

Источники в полиции рассказали журналистам, что установили местонахождение разыскиваемого несколько дней назад, но откладывали арест, чтобы проследить за контактами и сообщниками.

В поисках преступника было проверено 152 адреса, задержано около 50 человек.

Во время поимки подозреваемого полиция изъяла почти 200 тысяч долларов США – возможно, это был гонорар за теракт.

В операции по задержанию участвовало более тысячи турецких спецназовцев. Вместе с узбекистанцем в доме находился его четырехлетний сын.

Также арестован друг подозреваемого, предположительно, иранец, и трое женщин с паспортами Египта, Сенегала и Сомали.

Машарипов был избит при оказании сопротивления, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на полицию.

Жена тоже задержана

Ранее, 12 января, полиция задержала жену террориста в районе Молтепа, где компактно живут выходцы из Узбекистана.

Женщина жила там с полуторагодовалой дочерью. Она утверждает, что не догадывалась о причастности мужа к ИГИЛ.

Сразу после нападения на ночной клуб террорист попрощался с женой и детьми, ушел на съемную квартиру, забрав с собой старшего сына.

Подвела забытая куртка

Выйти на след подозреваемого полицейским помог таксист. Он сообщил, что странный пассажир, направлявшийся 1 января от ночного клуба в Зейтинбурну, не смог расплатиться.

Всю наличку террорист оставил в куртке, которую забыл в ночном клубе. В итоге он зашел в уйгурский ресторан и попросил знакомых занять ему денег.

В турецкой прессе выдвигалась версия, что преступник – уйгур по происхождению, но позже полиция опровергла это сообщение.

Во время теракта в ночь с 31 декабря на 1 января террорист в костюме Санта-Клауса выпустил в посетителей клуба «Рейна» около 180 пуль из автомата. В итоге погибли 39 человек и еще 69 ранены.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка ИГИЛ, назвавшая происходящее в клубе «сатанинским балом».

Правозащитники: начнут терроризировать семью

Васила Иноятова, глава общества «Эзгулик», говорит Ц-1, что не слышала об узбекских корнях Машарипова, но отметила, что после поимки террориста в Узбекистане в первую очередь обычно достается его семье – ближайшие родственники-мужчины обязательно попадают в тюрьму, хотя и поддерживают связи с террористическими организациями.

В качестве примера можно вспомнить историю семьи лидера Исламского движения Узбекистана Джумы Намангани, убитого в 2001-м. https://centre1.com/uzbekistan/rodstvenniki-dzhumy-namangani-zhaluyutsya-na-davlenie-i-pytki/.

Его двоюродный брат Рахим Ходжиев уже 19 лет в тюрьме – ему четыре раза продлевали срок. Сын Рахима – Билол тоже попал за решетку в 2013-м как потенциальный террорист.