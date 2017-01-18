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    Стамбульский террорист родился в Таджикистане, учился в Узбекистане

    В МВД Узбекистана отказались комментировать ситуацию о розыске Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего ночной клуб в столице Турции в новогоднюю ночь.

    Фото Машарипова незадолго до теракта; фото из турецких СМИ
    Фото Машарипова незадолго до теракта; фото из турецких СМИ

    Абдулгадир Машарипов, убивший 39 человек в новогоднюю ночь в элитном клубе Reina, приехал в Турцию из Узбекистана и был хорошо подготовленным террористом.

    Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс»  17 января.

    Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что Машарипов уже признал свою вину, отпечатки его пальцев совпадают с теми, которые остались в клубе Reina 1 января.

    Турецкая газета «Хурриет» раскрывает новые подробности биографии Абдулгадира, все больше привязывая его к Узбекистану.

    Образован и очень опасен

    По данным издания, 34-летний Машарипов – гражданин Узбекистана, родился в Таджикистане в 1983-м, учился на физическом факультете в узбекском университете. Проходил подготовку на базах радикалов в Афганистане, Пакистане и Сирии.

    Он свободно общался на пяти языках – узбекском, русском, китайском, арабском и турецком.

    Полиция Стамбула предполагает, что преступник проник на территорию Турции нелегально через восточную границу в январе 2016-го. В Стамбул прибыл из Коньи 16 декабря минувшего года.

    Сообщается, что Машарипов находился в розыске в Узбекистане.

    Ц-1 связался с пресс-службой МВД Узбекистана, но в ведомстве отказались комментировать этот вопрос. В базе розыска Интерпола его также не оказалось.

    Арестовали вместе с другом

    Турецкие СМИ  сообщили о задержании подозреваемого в стамбульском районе Эсенюрта 16 января.

    Источники в полиции рассказали журналистам, что установили местонахождение разыскиваемого несколько дней назад, но откладывали арест, чтобы проследить за контактами и сообщниками.

    В поисках преступника было проверено 152 адреса, задержано около 50 человек.

    Во время поимки подозреваемого полиция изъяла почти 200 тысяч долларов США – возможно, это был гонорар за теракт.

    В операции по задержанию участвовало более тысячи турецких спецназовцев. Вместе с узбекистанцем в доме находился его четырехлетний сын.

    Также арестован друг подозреваемого, предположительно, иранец, и трое женщин с паспортами Египта, Сенегала и Сомали.

    Машарипов был избит при оказании сопротивления, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на полицию.

    Жена тоже задержана

    Ранее, 12 января, полиция задержала жену террориста в районе Молтепа, где компактно живут выходцы из Узбекистана.

    Женщина жила там с полуторагодовалой дочерью. Она утверждает, что не догадывалась о причастности мужа к ИГИЛ.

    Сразу после нападения на ночной клуб террорист попрощался с женой и детьми, ушел на съемную квартиру, забрав с собой старшего сына.

    Подвела забытая куртка

    Выйти на след подозреваемого полицейским помог таксист. Он сообщил, что странный пассажир, направлявшийся 1 января от ночного клуба в Зейтинбурну, не смог расплатиться.

    Всю наличку террорист оставил в куртке, которую забыл в ночном клубе. В итоге он зашел в уйгурский ресторан и попросил знакомых занять ему денег.

    В турецкой прессе выдвигалась версия, что преступник – уйгур по происхождению, но позже полиция опровергла это сообщение.

    Во время теракта в ночь с 31 декабря на 1 января террорист в костюме Санта-Клауса выпустил в посетителей клуба «Рейна» около 180 пуль из автомата. В итоге погибли 39 человек и еще 69 ранены.

    Ответственность за случившееся взяла на себя группировка ИГИЛ, назвавшая происходящее в клубе «сатанинским балом».

    Правозащитники: начнут терроризировать семью

    Васила Иноятова, глава общества «Эзгулик», говорит Ц-1, что не слышала об узбекских корнях Машарипова, но отметила, что после поимки террориста в Узбекистане в первую очередь обычно достается его семье – ближайшие родственники-мужчины обязательно попадают в тюрьму, хотя и поддерживают связи с террористическими организациями.

    В качестве примера можно вспомнить историю семьи лидера Исламского движения Узбекистана Джумы Намангани, убитого в 2001-м. https://centre1.com/uzbekistan/rodstvenniki-dzhumy-namangani-zhaluyutsya-na-davlenie-i-pytki/.

    Его двоюродный брат Рахим Ходжиев уже 19 лет в тюрьме – ему четыре раза продлевали срок. Сын Рахима – Билол тоже попал за решетку в 2013-м как потенциальный террорист.

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия
    Теги: Абдулгадир Машарипов Стамбул теракт Турция Узбекистан
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