Суд в Москве начинает рассмотрение иска Петра Каримова

Сегодня в 10.30 в Тверском суде Москвы начнется первое заседание по иску Петра Каримова, сына первого президента РУз Ислама Каримова, против НАК «Узбекистон хаво йуллари».

Иск 49-летнего Петра Каримова, сына от первого брака покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, против бывшего работодателя – представительства НАК «Узбекистанские авиалинии» – взял в производство судья Тверского районного суда города Москвы Денис Иванов.

Веб-страница суда сообщает, что иск Каримовым был подан 23 августа 2018 года, в тот же день оно было зарегистрировано судебной канцелярией, 30 августа состоялась беседа, и на сегодня, 24 октября, в 10.30 было назначено первое судебное заседание.

Суд определил категорию иска Каримова: «Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)».

По сообщениям российских СМИ стало известно, что Петр Каримов, многие годы проживающий в России, в период с 2004 по апрель 2017 года работал на посту помощника генерального представителя национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари».

Согласно поданному иску, Каримов оказался неудовлетворенным условиями увольнения и заявляет, что ему не выплатили всю полагавшуюся заработную плату.

«Узбекистанские авиалинии» отвергают претензии сына первого президента страны. Российское агентство «Спутник» цитировало слова пресс-секретаря компании Зумрад Шаджалиловой, заявившей, что Петр Каримов уволился по собственному желанию и получил расчет.

«Каримов уволился по собственному желанию на основании заявления в соответствии с Трудовым кодексом. Мы подняли приказы и нашли подтверждение этому факту», – сказала она.

Петр Каримов, хотя и был рожден в законном браке с первой супругой Ислама Каримова Натальей Кучмой, после развода родителей выпал из внимания своего отца. В официальной биографии Каримова Петр не значился, там лишь говорилось о его браке со второй женой Татьяной, и о том, что у него есть две дочери: Гульнара и Лола.

Ислам Каримов, управлявший Узбекистаном на протяжении 27 лет до смерти 2 сентября 2016 года, оставил своих детей в не самом лучшем положении. Петр судится за зарплату, Гульнара находится в тюрьме, Лола – в изгнании.