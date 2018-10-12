Топ-10: что каждый из нас может сделать для сохранения Земли

Губительные природные катаклизмы в разных частях света – это только начало, предупреждают ученые и предлагают каждому жителю Земли делать простые вещи для спасения планеты.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в опубликованном 8 октября докладе предупреждает мир, что на предотвращение непоправимых последствий изменения климата у человечества осталось 12 лет – до 2030 года.

Парижским соглашением 2015 года поставлена цель: удержать глобальное повышение средней температуры на планете в пределах 2°С и попытаться сократить его до 1,5°С – это по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Однако ученые отмечают, что мир движется к катастрофической отметке в 3°C.

Мы уже сейчас видим последствия глобального потепления на 1°C, говорится в докладе. Результат этого – экстремальные погодные явления, повышение уровня Мирового океана и таяние арктических ледников, засуха, вымирание животного и растительного мира.

Если не остановить данный процесс и не удержать глобальное потепление хотя бы на уровне 1,5°С, последствия для человечества будут куда более разрушительными, предупреждают ученые.

Однако последствия будут и при повышении температуры на 1,5°С, но они окажутся значительно мягче.

Доклад МГЭИК восприняли со всей серьезностью ведущие СМИ мира. Многие из них опубликовали советы, которых мог бы придерживаться каждый человек в мире и тем самым внес бы свою лепту в спасение планеты.

Предлагаем 10 топ-советов, что каждый из нас может сделать для спасения планеты:

10. Посадить засухоустойчивые деревья и кустарники вокруг дома для создания тени, прохлады и наружного кондиционирования воздуха.

9. Использовать для стрижки газона электрическую или механическую газонокосилку вместо бензиновой.

8. Заменить бытовую технику (холодильник, стиральную и посудомоечную машину) на модели с высоким уровнем энергосбережения.

7. Отказаться от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов. Ходить за покупками с собственной многоразовой сумкой или подлежащей вторичной переработке.

6. Выключать свет, отключать от сети электроприборы (компьютеры, телевизоры, музыкальные центры), когда не пользуетесь ими.

5. Заменить лампочки дома на энергосберегающие светодиодные лампы.

4. Сортировать мусор, сохраняя для сдачи на вторичную переработку бумагу, стекло, пластмассу.

3. Пользоваться общественным транспортом, велосипедом или ходить пешком, где можно, оставив машину дома.

2. Изолировать дом для сохранения тепла.

1. Сократить потребление продукции: покупать столько еды, сколько нужно, отказаться от мяса, отдавать предпочтение качественной и более ноской одежде.