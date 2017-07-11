Центральная Азия и соседи: где дольше живут и больше рожают

Сегодня – Всемирный день народонаселения. Мы сравнили ключевые демографические показатели в Центральной Азии и ближайших крупных странах – России, Индии и Китае.

Всемирный день народонаселения ежегодно отмечается по инициативе ООН с 11 июля 1990 года. Именно в этот день в 1987 году численность населения планеты превысила пять миллиардов человек.

С тех пор на планете прибавилось еще 2,6 млрд человек, а у международных организаций – больше тревоги насчет грядущего роста и связанного с ним дефицита ресурсов на Земле. Именно поэтому тематика дня народонаселения в текущем году – планирование семьи.

Прирост – за счет бедных стран

К 2050 году, по прогнозам экспертов ООН, на планете будет жить больше 9 млрд человек. Причем прирост произойдет исключительно за счет беднейших стран мира – сегодня первенство по рождаемости детей держит не Китай, и даже не Индия, которая вот-вот обгонит по данному показателю своего густонаселенного соседа.

Больше всего детей сегодня рождается в странах Африки: средний показатель по региону – около пяти младенцев на одну женщину. Для сравнения: в странах Центральной Азии этот показатель не превышает 3,3 (в Таджикистане).

В Узбекистане – 2,3 ребенка, в Казахстане – 2,5, в Кыргызстане – 2,9. Это означает, что в среднестатистической центральноазиатской семье – двое-трое детей. Однако на самом деле в сельских регионах гораздо больше многодетных семей, а вот в городах женщины обычно рожают меньше детей.

Самый низкий показатель рождаемости – в странах Европы. Антирекорд ставят немецкие и венгерские женщины с показателем 1,4 ребенка. В России – 1,7 ребенка.

В итоге численность населения в данных странах постепенно сокращается, однако процесс этот немного замедляется благодаря тому, что там дольше живут.

В Европе – долгожители, в Африке – дети

Родина долгожителей – Западная Европа (Франция, Испания), а также Канада, Австралия. Женщины в этих странах живут в среднем до 85–86 лет, мужчины – до 81 года (во всем мире мужчины умирают на 5–10 лет раньше женщин). Рекордсмен по показателям продолжительности жизни – Япония, где женщины живут до 87 лет, а мужчины – до 81.

В странах Центральной Азии мужчины живут в среднем до 62–67 лет, женщины – до 70–77.

А самое молодое население – опять же в странах Африки, где почти половина жителей – дети до 14 лет.

В Центральной Азии этот показатель колеблется в пределах 27–33%, что гораздо больше, чем в странах Европы (13–18%).