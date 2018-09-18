Новый аким Астаны будет ходить на работу пешком

Новый аким Астаны Бахыт Султанов, перенявший бразды правления у Асета Исекешева, отказался от транспорта, пишет МИА «Казинформ».

Султанов заявил, что будет ходить на работу пешком.

«Это полезно, потому что по дороге я смогу осмотреть улицы, увидеть недочеты и дать соответствующие поручения», – заявил мэр Астаны.

Чиновник сказал, что по неотложным вопросам он будет пользоваться такси.

Акимат казахстанской столицы отказался от служебного транспорта в пользу такси по инициативе экс-градоначальника Астаны Асета Исекешева, назначенного ранее главой Администрации президента РК.

За пять лет такие меры, по подсчетам акимата, должны привести к экономии 1 млрд тенге (2,7 млн долларов).

Султанов возглавил акимат Астаны 11 сентября 2018 года. В последние несколько лет он работал в должности министра финансов Казахстана.