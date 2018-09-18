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    • Казахстан

    Новый аким Астаны будет ходить на работу пешком

    Новый аким Астаны Бахыт Султанов, перенявший бразды правления у Асета Исекешева, отказался от транспорта, пишет МИА «Казинформ».

    Новый аким Астаны Бахыт Султанов; фото: Vlast.kz
    Новый аким Астаны Бахыт Султанов; фото: Vlast.kz

    Султанов заявил, что будет ходить на работу пешком.

    «Это полезно, потому что по дороге я смогу осмотреть улицы, увидеть недочеты и дать соответствующие поручения», – заявил мэр Астаны.

    Чиновник сказал, что по неотложным вопросам он будет пользоваться такси.

    Акимат казахстанской столицы отказался от служебного транспорта в пользу такси по инициативе экс-градоначальника Астаны Асета Исекешева, назначенного ранее главой Администрации президента РК.

    За пять лет такие меры, по подсчетам акимата, должны привести к экономии 1 млрд тенге (2,7 млн долларов).

    Султанов возглавил акимат Астаны 11 сентября 2018 года. В последние несколько лет он работал в должности министра финансов Казахстана.

    Темы: Астана, Казахстан, Люди в Центральной Азии
    Теги: Аким Астаны Бахыт Султанов Казахстан
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