Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Денис Истомин отыграл матч US Open после 27-часового перелета из Индонезии

    Теннисист из Узбекистана Денис Истомин после победы на Азиатских играх преодолел 16 тысяч км на самолете и отыграл на турнире US Open в Нью-Йорке.

    Денис Истомин на Азиатских играх-2018; фото: НОК РУз
    Денис Истомин на Азиатских играх-2018; фото: НОК РУз

    28 августа в первом круге US Open Истомин уступил американскому теннисисту Стиву Джонсону в трех сетах – 3:6, 6:7, 3:6.

    Что примечательно, еще 25 августа Денис играл в финале Азиатских игр против вундеркинда из КНР Ибина У в индонезийском городе Палембанг. Узбекистанец одержал верх в трехсетовом матче – 2:6, 6:2, 7:6.

    Сразу после продолжительного финала, который был осложнен дождем, Истомин вылетел в Нью-Йорк для участия в открытом первенстве США по теннису. Спортсмен преодолел почти 16 тысяч км, потратил на дорогу больше 27 часов, сделал две пересадки в Джакарте и Стамбуле, и поэтому не успел восстановиться.

    Большинство теннисистов, принявших участие в Азиатских играх, снялись с US Open. Вместе с Истоминым не поехала даже его личный тренер.

    Денис после победы на Азиаде заявил, что не упускает случая сыграть за Узбекистан в международных турнирах, даже в ущерб коммерческим стартам. Кроме того, благодаря Кубку Азии он обеспечил себе участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, пишет Sports.ru.

    Темы: Люди в Центральной Азии, Спорт, Узбекистан
    Теги: US Open Азиада Денис Истомин спорт теннис
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Мулла из Хорезма обвиняет милиционеров в посягательстве на частную жизнь

    Мулла-табиб из Хорезмской области РУз Абдухамид Атаджанов, чье видео интимного характера распространилось в соцсетях, обвиняет сотрудников ОВД Ургенча в шантаже и посягательстве на частную жизнь.

    Узбекистан

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa