Денис Истомин отыграл матч US Open после 27-часового перелета из Индонезии

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин после победы на Азиатских играх преодолел 16 тысяч км на самолете и отыграл на турнире US Open в Нью-Йорке.

28 августа в первом круге US Open Истомин уступил американскому теннисисту Стиву Джонсону в трех сетах – 3:6, 6:7, 3:6.

Что примечательно, еще 25 августа Денис играл в финале Азиатских игр против вундеркинда из КНР Ибина У в индонезийском городе Палембанг. Узбекистанец одержал верх в трехсетовом матче – 2:6, 6:2, 7:6.

Сразу после продолжительного финала, который был осложнен дождем, Истомин вылетел в Нью-Йорк для участия в открытом первенстве США по теннису. Спортсмен преодолел почти 16 тысяч км, потратил на дорогу больше 27 часов, сделал две пересадки в Джакарте и Стамбуле, и поэтому не успел восстановиться.

Большинство теннисистов, принявших участие в Азиатских играх, снялись с US Open. Вместе с Истоминым не поехала даже его личный тренер.

Денис после победы на Азиаде заявил, что не упускает случая сыграть за Узбекистан в международных турнирах, даже в ущерб коммерческим стартам. Кроме того, благодаря Кубку Азии он обеспечил себе участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, пишет Sports.ru.