Центральноазиатские столицы – среди худших городов мира

В свежем рейтинге городов мира по качеству жизни Ташкент, Душанбе, Ашхабад и Бишкек – в числе худших. Вместо Астаны в список попал Алматы.
Международная консалтинговая компания Mercer на днях опубликовала свежий ежегодный рейтинг качества жизни в 231 городе мира.
Из Центральной Азии в этот список попали четыре столицы: Ташкент занял 205-е место, Бишкек – 207-е, Ашхабад – 211-е, Душанбе – 215-е. Казахстан представлен городом Алматы – на 178-м месте – это лучший результат для центральноазиатского региона.
Российские Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся миллионы мигрантов из стран ЦА, заняли соответственно 168-е и 176-е место в списке.
Как оценивают городскую жизнь
Исследователи оценивают качество жизни в городе по десяти параметрам:
— Политическая и социальная ситуация (политическая стабильность, соблюдение прав и свобод, уровень преступности);
— экономическая ситуация (банковский сервис, возможность свободного обмена валюты);
— городской транспорт и другие муниципальные сервисы (газо- и электроснабжение, водопровод, загруженность и качество дорог);
— потребительские товары и услуги (доступность товаров повседневного потребления);
— медицинское обслуживание (уровень медицины, ситуация с инфекционными болезнями);
— качество жилья (аренда, обслуживание жилья, товары для дома);
— школы (стандарты и доступность обучения в международных школах);
— экологическая обстановка (климат, риск опасных природных явлений);
— культурная жизнь (театры, кино, общественные мероприятия);
— возможности для отдыха (рестораны, спорт, развлечения).
По совокупности этих критериев города в Центральной Азии проиграли, например, столицам Ирана и Пакистана, Армении и Азербайджана, Беларуси и Украины, Нигерии и Зимбабве.
Лучшим городом для жизни в 2017 году исследователи опять признали Вену (вот уже восемь лет подряд), столицу Австрии, худшим – столицу Ирака Багдад.
Бедность, отключение воды и электричества
В прошлом году центральноазиатские города тоже попали в перечень 27 худших для жизни, согласно этому рейтингу.
Издание Business Insider в комментариях к рейтингу упоминало о хронических отключениях воды в Ашхабаде, в особенности летом, когда температура достигает 47 градусов.
Бедность, отсутствие инфраструктуры, сложности ведения бизнеса из-за коррупции – это то, что объединяет Бишкек и Душанбе, по версии международных исследователей уровня городской жизни.