Центральноазиатские столицы – среди худших городов мира

В свежем рейтинге городов мира по качеству жизни Ташкент, Душанбе, Ашхабад и Бишкек – в числе худших. Вместо Астаны в список попал Алматы.

Международная консалтинговая компания Mercer на днях опубликовала свежий ежегодный рейтинг качества жизни в 231 городе мира.

Из Центральной Азии в этот список попали четыре столицы: Ташкент занял 205-е место, Бишкек – 207-е, Ашхабад – 211-е, Душанбе – 215-е. Казахстан представлен городом Алматы – на 178-м месте – это лучший результат для центральноазиатского региона.

Российские Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся миллионы мигрантов из стран ЦА, заняли соответственно 168-е и 176-е место в списке.

Как оценивают городскую жизнь

Исследователи оценивают качество жизни в городе по десяти параметрам:

— Политическая и социальная ситуация (политическая стабильность, соблюдение прав и свобод, уровень преступности);

— экономическая ситуация (банковский сервис, возможность свободного обмена валюты);

— городской транспорт и другие муниципальные сервисы (газо- и электроснабжение, водопровод, загруженность и качество дорог);

— потребительские товары и услуги (доступность товаров повседневного потребления);

— медицинское обслуживание (уровень медицины, ситуация с инфекционными болезнями);

— качество жилья (аренда, обслуживание жилья, товары для дома);

— школы (стандарты и доступность обучения в международных школах);

— экологическая обстановка (климат, риск опасных природных явлений);

— культурная жизнь (театры, кино, общественные мероприятия);

— возможности для отдыха (рестораны, спорт, развлечения).

По совокупности этих критериев города в Центральной Азии проиграли, например, столицам Ирана и Пакистана, Армении и Азербайджана, Беларуси и Украины, Нигерии и Зимбабве.

Лучшим городом для жизни в 2017 году исследователи опять признали Вену (вот уже восемь лет подряд), столицу Австрии, худшим – столицу Ирака Багдад.

Бедность, отключение воды и электричества

В прошлом году центральноазиатские города тоже попали в перечень 27 худших для жизни, согласно этому рейтингу.

Издание Business Insider в комментариях к рейтингу упоминало о хронических отключениях воды в Ашхабаде, в особенности летом, когда температура достигает 47 градусов.

Бедность, отсутствие инфраструктуры, сложности ведения бизнеса из-за коррупции – это то, что объединяет Бишкек и Душанбе, по версии международных исследователей уровня городской жизни.