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    Новый посол США в Узбекистане займется проблемой терроризма

    Президент США назначил нового посла в Узбекистан, им стал Даниель Розенблюм, уже заявивший, что его главной задачей в РУз станет противодействие терроризму.

    Посол США в Узбекистане Даниель Розенблюм; фото: Госдепартамент США
    Посол США в Узбекистане Даниель Розенблюм; фото: Госдепартамент США

    Президент Дональд Трамп 28 июня номинировал Даниеля Розенблюма, заместителя помощника государственного секретаря США, на должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Узбекистане.

    Позже его кандидатура была утверждена Сенатом США.

    На сайте Белого дома отмечается, что Розенблюм – уроженец Мэриленда и выпускник Йельского университета, с 2014 года пребывает на должности заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Южной и Центральной Азии.

    Новый глава дипмиссии США хорошо знаком с обстановкой в Центральной Азии. Более двадцати лет он организовывает встречи на высшем уровне, аккумулирует людей и ресурсы, ведет переговоры и публично информирует о политике правительства США в отношении стран Центральной и Восточной Европы, Евразии и Центральной Азии.

    Одним из ключевых направлений деятельности Розенблюма станет противодействие терроризму в странах ЦА. Дипломат не раз подчеркивал, что будет отстаивать стабильность и территориальную целостность стран региона.

    «У нас есть определенные интересы к странам ЦА, поскольку эти государства граничат с крупными державами, с которыми у Америки складываются сложные отношения. Соединенные Штаты не хотят, чтобы страны Центральной Азии стали прибежищем для террористических групп. Мы хотим развивать наши отношения в области безопасности так, чтобы мы могли совместно противостоять нашим общим угрозам – терроризму и наркотрафику», – заявлял Розенблюм в 2015 году.

    На приеме по случаю Дня независимости США, который состоялся 29 июня в Ташкенте, уходящий посол США в Узбекистане Памела Спратлен объявила о назначении Розенблюма.

    Спратлен отметила, что Узбекистан сильно изменился по сравнению с 2015 годом, когда она возглавила дипмиссию США в стране, и ей было интересно находиться в РУз в эпоху перемен.

    Темы: США в Центральной Азии, Терроризм, Узбекистан, Центральная Азия
    Теги: Даниель Розенблюм Памела Спратлен посол США в Узбекистане
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