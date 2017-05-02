У болгарского участника Евровидения – казахские корни

Казахстану есть за кого болеть на Евровидении: у Кристиана Костова из Болгарии – мама из Казахстана, она рассказала Ц-1 о сыне.

Болгарию на Евровидении представит самый молодой участник конкурса – 17-летний Кристиан Костов с композицией «Beautiful Mess». Его кандидатура была утверждена путем внутреннего отбора.

Кристиан Костов родился и вырос в Москве, папа Константин – болгарин, а мама Заура – казашка. В 1985-м она поступила в институт в Москве, а после его окончания осталась в России.

«К музыке Кристиана приобщил мой старший сын – Даниел. Я всегда говорю, что Кристиан – его проект», – призналась Ц-1 мама певца.

Кристиан не раз благодарил брата за виртуозную игру на фортепиано – ему хотелось подражать. Родители поддержали интерес и в четыре года отправили младшего в популярную студию «Непоседы».

По словам Зауры, Кристиан понимает казахский язык, так как его воспитывали казахские бабушка и дедушка, пока она занималась бизнесом в Москве. Семья поддерживает отношения с двоюродными сестрами мамы – Аруной и Асель, проживающими в Астане.

Сам Кристиан всего дважды был в Казахстане, последний раз – в 2008-м. Больше всего подростка впечатлили горы и национальная кухня.

«Сын усиленно готовится к Евровидению, по шесть-восемь часов репетирует ежеденевно», – говорит Заура.

Российский певец Дима Билан – наставник Костова в конкурсе «Голос дети» – также отмечал поддержку семьи и трудолюбие воспитанника.

«У него очень интересная семья, брат, который всегда приходил на репетиции. Кристиан очень прислушивался ко всем советам и наставлениям. А я в первых детских сезонах вообще был на каких-то особенных эмоциях, бесконечные репетиции постоянно устраивал. Даже вне обязательной программы. Сам снимал отдельно от телеканала репетиционную базу, и мы там все собирались», – признавался в интервью «Московскому комсомольцу» Билан.

В этом году Костов станет выпускником московской школы. Певец хорошо знаком россиянам – три года назад дошел до финала «Голос дети» в команде Димы Билана.

Фаворит букмекеров

Участие в «Голосе» – далеко не единственный конкурс Костова. В 2012-м Кристиан представлял Болгарию на детской «Новой волне», а в 2015–2016 годах стал открытием болгарской версии шоу талантов X Factor, где тоже дошел до финала. Молодое дарование не смущают вторые места – он считает, что недоработал, и уверенно движется вперед.

Костова часто сравнивают с другим болгарином Филиппом Киркоровым, но сам он признается, что мечтает о всемирной славе, называет своим кумирами Эда Ширана и Диму Билана.

Букмекеры называют представителя Болгарии одним из фаворитов конкурса – ему прочат второе место. Победу отдают Италии, а третье место – Швеции.

Казахстан увидит Евровидение ночью

В Евровидении, которое пройдет в Киеве с 9 по 13 мая, примут участие 42 страны, но без России: певице Юлии Самойловой запрещен въезд в страну из-за поездки в аннексированный Крым.

Три главных события Евровидения – два полуфинала и финал – пройдут 9, 11 и 13 мая.

Казахстанцы не смогут голосовать за Костова: переговоры о вступлении Астаны в Европейский телерадиовещательный союз все еще ведутся.

В Казахстане конкурс в прямом эфире покажет телеканал «Хабар». Начало всех телетрансляций запланировано на 01:00 по времени Астаны.

Комментировать Евровидение будут известные казахстанские ведущие Калдыбек Жайсанбай и Диана Снегина.