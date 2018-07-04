Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    Этнические казахи-студенты боятся возвращаться в Китай

    Студенты из числа этнических казахов из Китая не хотят ехать на каникулы к родителям, так как их могут не выпустить обратно в Казахстан.

    Айтолды Бектуркызы; фото: "Азаттык"
    Айтолды Бектуркызы; фото: «Азаттык»

    В Минобрнауки РК заявили, что 88 студентов, уехавших на каникулы в Китай, не смогли вернуться, сообщает «Азаттык».

    Издание приводит слова Айтолды Бектуркызы из Или-Казахского округа КНР, окончившей подготовительные курсы Таразского госуниверситета имени Дулати. По ее словам, живущие в Китае мать и старший брат находятся в «Центре политического перевоспитания» для неблагонадежных лиц, а отец умер. Родственники якобы посоветовали ей оставаться в Казахстане.

    Другой китайский казах Кайсар Адал говорит, что студенты, поехавшие в прошлом году на зимние каникулы в Китай, не смогли вернуться в РК.

    Казахстанские активисты помогли этим студентам с жильем, работой и сбором документов на подачу гражданства РК.

    Темы: Казахстан, Казахстанцы за границей, Китай в Центральной Азии, Оралманы
    Теги: Казахстан Китай этнические казахи
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Досуг

    10 причин для узбекистанца выбрать отдых на Иссык-Куле

    После ошских событий 2010 года узбекистанцы прекратили поездки на Иссык-Куль. Теперь же туристический поток восстанавливается, и кыргызстанские туроператоры утверждают, что для этого есть причины.

    Кыргызстан
    Политика

    Европейский суд присудил компенсацию дочери туркменского оппозиционера

    Болгария выплатит 3 600 евро компенсации Джерен Хаджиевой – дочери туркменского оппозиционера Аннадурды Хаджиева, в 2002 году оставшейся без опеки во время ареста родителей.

    Туркменистан

    Новости из Казахстанa