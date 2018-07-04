Этнические казахи-студенты боятся возвращаться в Китай

Студенты из числа этнических казахов из Китая не хотят ехать на каникулы к родителям, так как их могут не выпустить обратно в Казахстан.

В Минобрнауки РК заявили, что 88 студентов, уехавших на каникулы в Китай, не смогли вернуться, сообщает «Азаттык».

Издание приводит слова Айтолды Бектуркызы из Или-Казахского округа КНР, окончившей подготовительные курсы Таразского госуниверситета имени Дулати. По ее словам, живущие в Китае мать и старший брат находятся в «Центре политического перевоспитания» для неблагонадежных лиц, а отец умер. Родственники якобы посоветовали ей оставаться в Казахстане.

Другой китайский казах Кайсар Адал говорит, что студенты, поехавшие в прошлом году на зимние каникулы в Китай, не смогли вернуться в РК.

Казахстанские активисты помогли этим студентам с жильем, работой и сбором документов на подачу гражданства РК.