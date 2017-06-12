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    Визит Генсека ООН: галопом по Центральной Азии

    За пять дней Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, успел посетить Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Завтра его ждут в Туркменистане.

    Антониу Гутерриш побывал в Кыргызстане 11 июня; фото: Центр новостей ООН
    Антониу Гутерриш побывал в Кыргызстане 11 июня; фото: Центр новостей ООН

    Во время визита по странам Центральной Азии, который длится с 8 по 13 июня, Антониу Гутерриш встретился с главами четырех из пяти государств региона.

    Ключевые темы, обсуждаемые во время этих встреч: устойчивое развитие региона, экологическая ситуация, вопросы безопасности и борьбы с терроризмом.

    Завтра в Ашхабаде, как сообщает Центр новостей ООН, Гутерриш «примет участие в диалоге высокого уровня «Центральная Азия – ООН».

    На форуме под председательством Гутерриша руководители МИД пяти стран Центральной Азии обсудят вопросы реализации в регионе Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

    Встретится ли глава ООН с туркменским президентом – пока не сообщается. На правительственном сайте Туркменистана говорится лишь о встрече на высоком уровне и пакете документов о сотрудничестве, которые планируется подписать.

    Четыре страны – за пять дней

    Генеральный секретарь ООН во время своей поездки стал гостем на ключевых событиях в Центрально-Азиатском регионе: 8 июня выступил на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Астане, на следующий день там же принял участие в церемонии открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2017.

    Выступая на саммите ШОC, Гутерриш поздравил Индию и Пакистан с вступлением в организацию и призвал укреплять сотрудничество между ООН и ШОС в сфере устойчивого развития, безопасности и борьбы с последствиями климатических изменений.

    10 июня высокий гость провел в Узбекистане – в сопровождении президента РУз Шавката Мирзиёева он побывал на могиле Ислама Каримова в Самарканде и съездил в Каракалпакстан, где пообщался с активистами местных махаллей и облетел на вертолете акваторию высыхающего Аральского моря.

    «Постепенное исчезновение моря произошло не из-за изменения климата, а по причине неправильного управления водными ресурсами», – заявил Генеральный секретарь ООН и напомнил о необходимости выполнения Парижского соглашения по климату (из которого, кстати, недавно вышли США).

    По итогам поездки он назвал исчезновение Арала крупнейшей экологической катастрофой нашего времени.

    11 июня в кыргызском Оше он почтил память людей, погибших в 2010 году во время межэтнического конфликта, и в Бишкеке встретился с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. Во время пресс-конференции в столице Кыргызстана Гутерриш называл страну «первопроходцем демократии» в Центральной Азии, сообщается на сайте ООН.

    12 июня в Душанбе Генеральный секретарь ООН обсуждал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы водных запасов, «зеленой энергии», борьбы с терроризмом и угрозы, исходящей из нестабильного Афганистана.

    Визит вежливости

    Острые вопросы, касающиеся соблюдения прав и свобод человека в Центрально-Азиатском регионе…) во время общения Гутерриша с президентами стран ЦА, затронуты не были, хотя международные правозащитные организации регулярно сообщают о подобных нарушениях. Призывы узбекских правозащитников о помощи политзаключенным, к примеру, остались без внимания.

    Поездка Генерального секретаря ООН, избранного на этот пост в январе 2017 года, выглядит как визит вежливости: засвидетельствовал свое почтение главам государств в регионе, побывал в ключевых точках, принял участие в главных событиях.

    Визит Антониу Гутерриша в Центральную Азию был инициирован региональным центром ООН по превентивной дипломатии в ЦА Петко Драгановым, о чем он сообщал изданию «Спутник».

    По его словам, цель визитов: «еще больше усилить глобальное звучание проблематики Центральной Азии».

    По словам Драганова, поездка Генерального секретаря ООН по центральноазиатским странам «является свидетельством большого внимания, уделяемого руководством Организации Объединенных Наций региону и готовности оказывать содействие в решении существующих вопросов».

    Источник:Ц-1
    Темы: Сотрудничество в Центральной Азии, Центральная Азия, Шанхайская организация сотрудничества
    Теги: Алмазбек Атамбаев Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН Нукус Нурсултан Назарбаев Ош саммит ШОС Центральная Азия Шавкат Мирзиеев Эмомали Рахмон
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