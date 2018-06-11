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    • Казахстан

    Назарбаев предложил странам ШОС перейти к расчетам в национальных валютах

    В целях снижения зависимости от мировых валют странам, входящим в ШОС, следует перейти во взаиморасчетах на национальные валюты, заявил 10 июня в китайском Циндао президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Тенге с изображением Нурсултана Назарбаева вышла 1 декабря 2016 года
    Тенге с изображением Нурсултана Назарбаева вышла 1 декабря 2016 года

    Выступая на 18-м заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Назарбаев предложил создать соответствующую «дорожную карту». По словам лидера РК, инвестиционные проекты между странами, входящими в ШОС, должны выйти с двустороннего на многосторонний уровень.

    «В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран», приводит слова Назарбаева ТАСС.

    Ранее сенатор РК Дарига Назарбаева предложила создать в Центральной Азии региональный аналог «Шенгена» для привлечения туристов и поддержки бизнес-активности.

    Темы: Китай в Центральной Азии, Нурсултан Назарбаев, Шанхайская организация сотрудничества, Экономика Центральной Азии
    Теги: Нурсултан Назарбаев ШОС экономика
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