Сергей Дуванов – об очередном Послании президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев 5 октября выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана – известный журналист Сергей Дуванов анализирует, почему «захватывающее видео» не внушает оптимизма.

Сергей Дуванов

Посмотрел Послание президента. После баньки. Попарился, сел, налил пивка, включил запись. Захватывающее видео – смотрится на одном дыхании. Вы не поверите, я о пиве даже забыл. Президент просто красавчик. Поднял практически все темы, по которым политические оппоненты критикуют власть.

Мне, пишущему много об этом в статусе оппонента власти, очень понравилось, что президент признал многое из того, что зачастую приходится доказывать в жарких спорах со сторонниками Назарбаева.

И о том, что все чиновники как брали, так и берут взятки, что говорит о том, что ситуация не меняется.

О том, что малый и средний бизнес довели до ручки, и потому в стране практически нет отечественной продукции. Всё привозное.

И то, что чиновники замордовали бедных учителей, заставляя их участвовать в выборах и выполнять кучу других обязанностей.

Признал, что именно люди из власти захватили землю в городах, и поэтому простым казахстанцам невозможно построить себе жилье. И что кое-кто из этих людей сидит здесь в зале.

И о том, что полиция не выполняет своих обязанностей по охране общественного порядка, и ее нужно срочно реформировать. Для чего нужно выгнать всех, кто недостоин там работать.

Что, чтобы устроиться на работу судьей, нужно заплатить немалые суммы. Даже есть определенные таксы оплаты для районного, областного и республиканского суда.

Что при строительстве объектов из бюджета воруют на всех уровнях. Даже на уровне подготовки сметной документации.

Что акимы-бездельники не работают в части выполнения государственных программ.

И многое другое прозвучало в Послании, о чем у нас себе позволяют открыто говорить только откровенные оппозиционеры и анонимы в соцсетях. Да еще обыватели на кухнях и в курилках. Прямо не президент, а оппозиционер какой-то!

Не знал бы я, что Назарбаев в этой должности уже четверть века, (…больше четверти века…) подумал бы, что этот человек недавно пришел к власти и решил реформировать страну, чтобы очистить ее от всего огромного негатива, накопившегося за годы правления предшественников.

Увы, именно это прошлое не дает мне проникнуться пафосом реформаторства и надежды на грядущие изменения. И, думаю, не только мне. 25 лет – хороший срок, чтобы, неплохо зная своего президента, критически отнестись к его очередной «порке» членов правительства.

И потом, если Назарбаев из года в год демонстрирует недееспособность своей команды, то, может, дело не в команде, а в нем самом?.. Может, проблема в том, что как раз он неспособен отказаться от тех, кто не умеет и не хочет работать на благо страны.

Кто мешает президенту набрать другую команду, способную реализовывать его планы и программы на пользу страны?

Поэтому, чтобы правильно оценить смысл Послания Назарбаева народу РК, нужно воспринимать все, что предлагается президентом в будущем, исключительно через призму прошлого.

А это содержательно принципиально разные вещи.

Дело в том, что всё, преподносимое Назарбаевым как достижение и успех, в реальности вряд ли таковым является. Напротив, в большинстве случаев это может считаться провалом и демонстрацией несостоятельности власти.

Приведем несколько наиболее показательных примеров этого.

1. Назарбаев заявляет, что создано «современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой». Но это не так.

Нельзя считать государство прогрессивным, если в нем четверть века бессменно правит один президент, выборы не соответствуют международным демократическим стандартам, суды продажны, нет независимой прессы, а политическая оппозиция преследуется.

Наша экономика совершенно отсталая, однобокая, полностью зависящая от цен на нефть и не в состоянии обеспечить страну собственными товарами. Мы вынуждены всё покупать за рубежом. Более того, экономика находится в перманентном кризисе, о чем сам президент не раз заявлял.

2. «Провели качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические реформы».

Да, действительно, все 28 лет, с 10 декабря1991 года, независимости – сплошные реформы. Уже несколько раз переписывали Конституцию, постоянно принимаются новые законы, часто меняются названия министерств и ведомств, но, по сути, эти реформы ничего структурно и политически не меняют.

Во власти одни и те же люди, коррупция процветает, растет уровень социальной несправедливости, полиция «не ловит мышей», основная масса населения испытывает серьезные материальные проблемы.

3. «Казахстан стал первым государством среди стран СНГ и Центральной Азии, который был выбран мировым сообществом для проведения международной выставки «Экспо-2017».

И что с того? Потратить кучу денег на популяризацию «энергии будущего» в ущерб настоящему страны – какое же это достижение? На мой взгляд, это прямое свидетельство неадекватности правительства, неспособного формировать приоритеты в трате бюджетных средств.

4. «Мы построили новую столицу – Астану, ставшую финансовым, деловым, инновационным и культурным центром Евразийского региона». В чем здесь достижение? Не было бы Астаны, эти функции куда более успешно выполнял бы Алматы. Потрачена уйма средств, усилий и так необходимых стране денег. В итоге Казахстан живет «на два дома», отчего проблем больше, чем преимуществ.

5. «Численность населения страны превысила 18 миллионов человек, продолжительность жизни достигла 72,5 лет». Какое отношение это имеет к данной власти?

Она что, повысила рождаемость или остановила эмиграцию? Отнюдь. Более того, лично я убежден, что при любой другой демократической власти и, соответственно, уверенности в завтрашнем дне количество казахстанцев было бы гораздо больше.

6. «Мы сформировали прочные экономические основы. За последние 20 лет в страну привлечены прямые иностранные инвестиции в объеме 300 миллиардов долларов. Развивается малый и средний бизнес, составляющий основу процветания экономики».

На самом деле – никаких реальных экономических основ и никаких гарантий для частного бизнеса. Поборы чиновников, различные бюрократические препоны, налоги, а также риски потерять бизнес ведут к тому, что малый и средний бизнес в буквальном смысле выживает и дышит на ладан, не в состоянии составить конкуренцию на рынке услуг и товарной продукции.

То же самое можно сказать и об инвестициях. Отсутствие правовых гарантий защиты бизнеса, коррупция, бюрократия – всё это существенно сдерживает поток иностранных инвестиций в Казахстан. Так что указанные 300 млрд – это тот минимум, который мы имеем, но не благодаря «мудрой политике Назарбаева», а скорее, вопреки ей.

И так практически по большинству пунктов выступления президента. Там, где писавшие Послание усматривают позитив, на самом деле – сплошной негатив.

Людей во власти понять можно: они вынуждены всё представлять в радужном свете, чтобы оправдать свое бессменное нахождение «у руля». Но это их личный интерес, который конфликтует с интересами государства.

С позиций же интересов государства картина представляется довольно плачевной, и это автоматически переводит разговор в русло того, что такая власть должна уйти.

В этом, собственно, и есть основной смысл Послания президента. По сути, это пропагандистский прием, призванный показать, внушить народу: всё, что делает власть, – это единственно правильный, не имеющий альтернативы путь к процветанию Казахстана. Но это далеко не так.

Все остальное в Послании (а это обещания сделать еще лучше) – уже не столь интересно. Спросите, почему? Потому что есть опыт предыдущих Посланий, в которых точно так же много чего обещалось, но выполнялось далеко не всё. А из того, что выполнялось, не всё являлось достижениями.

Так что, слушая ежегодные Послания президента и его прожекты на будущее, недоверчивые казахстанцы уже давно отказываются подставлять уши под акординскую лапшу, предпочитая следовать народной мудрости: «Поживем – увидим».

Сергей Дуванов – колумнист и публицист Ц-1 в Алматы