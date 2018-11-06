Сергей Дуванов / Права человека в РК – на алтарь… ради сотрудничества

В последнее время заметил, что американцы и европейцы, представляющие официальные структуры, упорно пытаются показать динамику с правами и свободами в Казахстане в позитивном свете.

Мол, да, конечно, еще много нарушений, ограничений и даже преследований, но вместе с тем наблюдается тенденция по изменению ситуации в лучшую сторону.

И если вы с ними не соглашаетесь и начинаете убеждать, что все как раз наоборот, они морщатся: не нравится им, что сотрудничество с властью, к которому они настойчиво призывают казахстанские НПО, не приводит к изменениям в части прав человека и соблюдению законности.

И уж совсем теряют интерес, когда вы начинаете им рассказывать о принятии репрессивных законов, введении новых ограничений, о запрете митингов, преследованиях общественных активистов, закрытии независимых профсоюзов, о беспределе в судах и тревожной ситуации со свободой слова.

Но зато им очень нравится слышать про то, что в последнее время благодаря открытости властей, готовности их идти на диалог с обществом и партнерству с НПО наметились позитивные сдвиги. А это работа в рамках национального превентивного механизма (НПМ) против пыток, реформа судебной системы и т. д. Это сегодня «фишка».

И тут вы им заявляете, что, несмотря на НПМ, пытки и в полиции, и в тюрьмах как были, так и остались рабочим инструментом в выбивании признательных показаний. Что в судах лучше не становится, а скорее наоборот.

И, чтобы не слышать возражений в предвзятости, добиваете их конкретными примерами судебных решений. Совершенно свежих, вынесенных в течение последнего месяца. Грубейших, попирающих не только закон, но и логику, и здравый смысл.

Это лишение свободы за получение… прибыли! Да-да, семь лет бизнесмену Искандеру Еримбетову за то, что его коммерческая фирма вместо 4% прибыли заложила 10%.

Это подтверждение права чиновников Министерства информации скрывать от общества сведения о получении денег из бюджета в рамках госзаказа на информационные услуги.

Это подтверждение запрета одиночного пикета гражданки Садырбаевой А. Б. на основании того, что тема пикета: «Требование отставки правительства» – не предусмотрена действующим законодательством.

И в ответ – тишина! Потому что возразить против этого очень трудно. Раньше такого не было, а теперь после «плодотворного партнерства» власти, НПО и поддержки западных фондов – сплошь и рядом.

Откуда у них стремление разглядеть позитив там, где его нет?

На мой взгляд, это следствие желания не ссориться с Акордой, удерживая ее в объятиях геополитического сотрудничества. По принципу Бог с ней, с демократией и правами человека, если на кону – геополитические интересы Запада.

Не думаю, что в Америке и Европе не понимают, что вся нынешняя движуха Акорды в части прав и свобод демократии Казахстану не прибавляет. Эта не более чем имитация работы, у которой нет положительного результата. Более того, заигрывание такого рода – своеобразная поддержка авторитарного режима. Все всё прекрасно понимают, но тем не менее делают.

Логика примерно такая: нельзя требовать от Акорды реальных демократических реформ, в которых она справедливо видит конец своей монополии на власть. Инстинкт самосохранения отпугнет ее от нынешнего сотрудничества с Западом и вынудит окончательно уйти «под Кремль».

Поэтому важнее подыгрывать Акорде в создании иллюзии движения к демократии, удерживая ее тем самым в сфере своего влияния.

Видимо, осторожный и предсказуемый президент Нурсултан Назарбаев более удобен Западу, чем непонятно кто, могущий занять его место в стране, где слишком сильно влияние России и которая сделает все, чтобы усилить там свое присутствие.

Отсюда и все нынешнее заигрывание с Акордой, и откровенное закрывание глаз на явные нарушения своих международных обязательств в части соблюдения прав и свобод.

Чем в полной мере и пользуется Акорда.

По факту такое «взаимовыгодное партнерство» строится на костях прав и свобод казахстанцев.

Думаю, это будет не лучшей страницей в истории участия Запада в поддержке казахстанской демократии.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы