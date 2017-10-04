10 суток за замысел о пикете в столице Казахстана

Призыв казахстанца провести пикет у монумента «Байтерек» в Астане никто не поддержал, а он сам, не дойдя до назначенного места, был схвачен и осужден на 10 суток.

Муратбек Аргынбеков – житель Акмолинской области Казахстана решением специализированного межрайонного административного суда Астаны 2 октября был осужден на 10 суток ареста.

Как сообщает радио «Азаттык», «суд установил, что Аргынбеков совершил «умышленные действия, посягающие на установленный порядок управления».

При этом суд учел смягчающие обстоятельства, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, и не прислушался к прокурору, требовавшему 15 суток.

Аргынбеков намеревался провести пикет в Астане по вопросам земельного законодательства и повышению цен. На своей странице в Facebook 11 сентября он поместил призыв ко всем гражданам страны выйти на митинг 1 октября к монументу «Байтерек» в Астане.

Правда, обращение Муратбека никто не поддержал. Но он не стал отчаиваться, сам приготовил несколько плакатов и в назначенный день вышел из дома… и тут же был задержан полицией.

Активист из Казахстана предлагает Ц-1 разобраться в ситуации.

Человек даже не дошел до монумента «Байтерек», а был отвезен в РОВД, где на него оформили протокол задержания, и на следующий день состоялся суд.

Первое: по его словам, полиция не имеет права задерживать человека, не совершившего правонарушения, в данном случае – пикета. Было лишь намерение выразить свою гражданскую позицию, то есть человека осудили за замысел.

Второе: как мог прокурор требовать 15 суток, если в Уголовном кодексе РК за подобное нарушение предусмотрено наказание от предупреждения до 10 суток – максимум?

Третье: судья Иманалиев учел «смягчающие вину обстоятельства», тогда почему он наказывает максимально строго, дав Муратбеку Аргынбекову 10 суток ареста? Где здесь логика? Максимум, что в таком случае должен дать порядочный судья, – это предупреждение.

Международное право вообще не предусматривает никакого наказания за митинги, собрания, шествия и тем более за пикеты, говорит активист.