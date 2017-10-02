Адвокаты Казахстана хотят выйти на митинг

Казахстанские адвокаты готовят съезд в Астане и митинги в городах против законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», угрожающего их независимости.

Республиканская коллегия адвокатов Казахстана 14 октября проведет экстренный съезд в Астане, главной повесткой которого станет принятие мер против разрабатываемого Минюстом страны законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Этот закон должен заменить действующий «Об адвокатской деятельности» и, по мнению юристов, направлен прежде всего на ограничение независимости адвокатуры.

На митинг!

В областных подразделениях коллегии адвокатов Казахстана проводят «круглые столы» с обсуждением законопроекта. В результате одно из них – Атырауская областная коллегия – 27 сентября подало заявку на проведение мирного собрания на площади Исатая и Махамбета.

К слову, на этой же площади в 2016 году состоялся первый митинг по земельной реформе, после которого последовали массовые публичные протесты по всей республике.

На мирный митинг против законопроекта хотят выйти и в Алматы.

«Адвокаты! Кто готов на митинг против концепции МЮ РК, ущемляющей права адвокатов? Оформляю заявку в акимат города Алматы на проведение мирного собрания», – написала 29 сентября на своей странице в Facebook известный адвокат Айман Умарова.

В том же Facebook в группе «Адвокаты Казахстана» был проведен опрос на тему реформы адвокатуры.

«Как показывают результаты опроса, 97% респондентов не поддерживают реформу адвокатуры в предложенной Минюстом редакции», – написал адвокат Аманжол Мухамедьяров. А 3% юристов, поддержавших новый закон, по словам адвоката, представляли судебный корпус.

Наступление на независимость

Что же предлагает Министерство юстиции РК, что вызывает бурный протест у адвокатского сообщества?

Во-первых, это идея создания государственной адвокатуры с формированием дисциплинарных комиссий с участием представителей исполнительной власти. По мнению разработчиков, жалобы граждан на адвокатов должны рассматривать прокуроры, депутаты и представители уполномоченного органа.

Защитники считают, что это противоречит самой природе адвокатуры в правовом и демократическом государстве, нарушает принципы независимости, самоуправления и явно не соответствует Основным положениям о роли адвокатов, принятым Генеральной Ассамблеей ООН.

Во-вторых, Минюст РК предлагает установить сроки полномочий членов президиумов коллегий адвокатов и навязать недемократичную процедуру выборов председателя президиума Республиканской коллегии адвокатов.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить вступительный взнос, который, по мнению Минюста, является «преградой для молодых специалистов».

Без вступительного взноса, по задумке чиновников, в стране появится больше практикующих адвокатов, и качество оказания юридических услуг повысится.

Вместо расширения – механизмы контроля

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Анвар Тугел пояснил, что на вступительные взносы, предусмотренные законом, содержатся офисы региональных коллегий, в которых те же начинающие адвокаты работают.

По мнению адвокатского сообщества, вместо расширения прав защитников, развития адвокатуры, обеспечения полноценной состязательности и равноправия сторон Министерством юстиции совершаются прямо противоположные шаги: предпринимаются попытки ограничения прав адвокатов, формирования правовых механизмов для их подавления и контроля.

Между тем адвокат Сергей Сизинцев отмечает еще одну особенность законопроекта, что его текст постоянно меняется, и после последних тайных изменений он заметил норму, которая вводит основания для отказа в удовлетворении адвокатского запроса. Также судьям в отставке возвращена возможность не проходить стажировку при вступлении в ряды адвокатов.

«Кто таинственным образом меняет текст закона? Почему об этом не знают члены рабочей группы? Кто отдает свои голоса в пользу проекта? Почему поправки вносятся после одобрения концепции на МВК (межведомственная комиссия)? Они же не были одобрены? И много других вопросов», – написал он на своей странице в Facebook.