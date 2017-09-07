Алматинский журналист Жанболат Мамай избежал тюрьмы

Суд в Алматы приговорил главреда газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая к ограничению свободы и общественным работам – зал взорвался аплодисментами.

Медеуский суд Алматы выбрал для главного редактора издания «Саяси калам. Трибуна» 29-летнего Жанболата Мамая, обвинявшегося в отмывании денег, наказание, не связанное с лишением свободы.

Судья Даурен Маукеев сегодня вынес приговор: ограничение свободы на два года и пять месяцев, 120 часов общественных работ и запрет заниматься профессиональной деятельностью три года. Суд также назначил конфискацию имущества Мамая.

Зал взорвался аплодисментами.

Но в зале суда Мамая не освободили, конвой почему-то снова надел на него наручники и вывел за дверь.

Деньги БТА-Банка?

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Мамая начался 14 августа. Подсудимый журналист и редактор содержался в следственном изоляторе с 11 февраля этого года.

Ему было предъявлено обвинение в отмывании 100 тысяч долларов, якобы похищенных в БТА-Банке группой во главе с его бывшим главой – Мухтаром Аблязовым.

Ранее по этому делу Аблязов был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Жанболат Мамай вину не признал. Он рассказал в суде, что действительно получал деньги от Жаксылыка Жаримбетова, одного из топ-менеджеров БТА-Банка и фигурантов по делу о хищении денег.

Но, как заявила его адвокат Мадина Бакиева на прениях сторон, состоявшихся 4 сентября, в суде не было доказано, что деньги, которые ее подзащитный получал в виде спонсорской помощи, были добыты преступным путем.

Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств, таких как отсутствие судимости, и наличия смягчающих обстоятельств: малолетние дети и престарелые родители, прокурор попросил суд назначить Мамаю наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с пробационным контролем на тот же срок.

Государственный обвинитель также просил суд о дополнительном наказании для журналиста – конфискации имущества и запрета заниматься профессиональной деятельностью сроком на три года.

Примечательно, что ни адвокаты, ни сам подсудимый Мамай не просили суд оправдать его.

Мамая судили ни за что

Руководитель Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис в интервью Ц-1 поделился своим мнением по поводу процесса над Мамаем.

«У нас есть уголовная ответственность, предусмотренная за укрывательство преступления и недонесение о преступлении, что в данном случае неприменимо. Мамай не был соучастником или пособником в совершении того преступления, за которое разыскивался Жаримбетов, – говорит Жовтис. – Он также не отмывал и не занимался легализацией переданных ему средств и не знал, что они добыты преступным путем. Тем более что осталось так и не выясненным: свои деньги давал Жаримбетов Мамаю или якобы похищенные из банка. Так что всё остальное – это вольные рассуждения на тему».

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева также выразила свое мнение Ц-1, что «по закону и совести» этого дела вообще не должно было быть.

«Спонсорская помощь законом не запрещена. В суде не доказано, что деньги, которые получал Жанболат в виде спонсорской помощи, похищены из БТА-Банка. Не доказано, что было отмывание. Более того, все СМИ получают, так сказать, спонсорскую помощь в виде госзаказа».