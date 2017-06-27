Арестованный в Астане активист нуждается в деньгах на адвоката

Активист из Астаны Махамбет Абжан, защищавший права собственников жилья, обвинен в мошенничестве и арестован на два месяца без средств на адвоката.

Сарыркинский районный суд № 2 казахстанской столицы Астаны 24 июня вынес меру пресечения активисту Махамбету Абжану в виде водворения под стражу сроком на два месяца на время следствия.

В отношении него ведется досудебное расследование по делу о мошенничестве. Помимо этого, активисту вменяют самоуправство.

Основанием для уголовного преследования послужило заявление в полицию о том, что Абжан и еще один гражданин ввели заявителя в заблуждение о приобретении трехкомнатной квартиры в ЖСК «Ата-Кент», если последний внесет один миллион тенге.

По данным следствия, потерпевшему был нанесен материальный ущерб на сумму 972 тысячи тенге.

Абжан заявил на судебном заседании, что отрицает преступления, в совершении которых его подозревают.

По словам его адвоката Толегена Шаикова, Абжан является юристом ЖСК «Ата-Кент» и заключил договор о пае в этом комплексе, выдав потерпевшему чек и копию договора.

Подстава?

Также, по словам адвоката, обвинение против его клиента может быть связано с его активной правозащитной деятельностью в Астане по защите прав переселенцев из ветхого жилья и прав пайщиков, которые несколько лет не могут получить свои квартиры.

Как сообщил друг и коллега Абжана Андрей Цуканов, семья арестованного активиста ищет средства на оплату защитника. Услуги адвоката Шаикова все еще не оплачены, и возможно, в дело вступит другой защитник.

Абжан в данное время содержится в СИ-12 (следственный изолятор) Астаны.

10 лет назад, в 2007 году, активист был осужден за нецелевое использование денег, выделенных из бюджета на предвыборную кампанию в 2005 году, когда он баллотировался в маслихат Астаны.

Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы.