Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС буксует

Бизнес стран Евразийского экономического союза не желает мигрировать: их пугает государственно-монополистический капитализм, говорится в докладе Евразийского банка развития.

«Серьезные надежды» на рост конкуренции юрисдикций стран Евразийского экономического союза были в начале действия Таможенного союза (2011–2012 годы), прародителя ЕАЭС, отмечается в выпущенном на днях докладе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как рассчитывали эксперты, предприниматели могли бы переводить свой бизнес, к примеру, из России, в которой уровень налоговой нагрузки в 2008–2014 годах в среднем составлял 34% ВВП, в Казахстан, где налоги не превышали 14%.

Если в 2013 году в Казахстане было зарегистрировано 10,7 тысячи предприятий с российским капиталом, то через три года, в 2016-м, их число выросло незначительно – всего до 11 тысяч. Это треть от всех зарегистрированных иностранных компаний в стране (33 тысячи).

Конкуренции не будет

Аналитики ЕАБР приходят к выводу, что конкуренции юрисдикций в Евразийском союзе пока не будет.

По мнению директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгения Винокурова, для стран – потенциальных «магнитов» бизнеса, это минус.

Для стран – потенциальных «доноров», – плюс: они не теряют базу налогообложения.

В целом для ЕАЭС это минус: более высокий уровень мобильности компаний и капитала повысил бы общую эффективность интеграционного объединения и стимулировал бы страны бороться за бизнес, улучшая инвестиционный климат.

Главная причина столь низкой тяги бизнеса к миграции в рамках ЕАЭС – высокая доля государства в экономике, считают эксперты ЕАБР.

В Казахстане она составляет около 60%. В Белоруссии доля государства в экономике, по оценкам специалистов, также приближается к 70%. Но всех здесь «переплюнула» Россия: в 2015 году доля государства здесь составила 70%, причем поражают темпы ее роста – за десять лет она возросла вдвое.

Сплошные монополии

Роль монополий растет, растет и вмешательство государства в процесс производства – все это является признаками государственно-монополистического капитализма. Это пугает и подавляет активность бизнеса, считают эксперты.

Препятствует конкуренции юрисдикций и «ключевая проблема евразийской интеграции», как говорится в докладе, – нетарифные барьеры.

Сейчас на рынке ЕАЭС существует более 450 таких препятствий. «Около 80% из них относятся к категории допустимых договором о ЕАЭС (это так называемые изъятия и ограничения). Остальные же барьеры фактически не соответствуют нормам и правовому полю союза», – подчеркивается в докладе.

Еще одна причина – ориентация бизнеса на работу с государством и госкомпаниями.

В странах ЕАЭС огромный объем госзакупок: 270 млрд долларов в год. Он сопоставим с общим объемом экспорта: 300 млрд долларов.

Общий рынок госзакупок в Евразийском экономическом союзе есть, но он малодоступен для иностранных компаний, особенно для малого и среднего бизнеса, резюмируется в докладе ЕАБР.