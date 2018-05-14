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    Президент КР Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным, 14 мая сообщила пресс-служба главы государства.

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков; фото: пресс-служба главы КР
    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков; фото: пресс-служба главы КР

    «На встрече президентов планируется обсудить весь спектр торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве», говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, 14 мая Жээнбеков вылетел в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Там главы стран ЕАЭС обсудят вопросы сотрудничества и дальнейшей интеграции в рамках союза.

    Кыргызстанская делегация представит доклад «Кыргызская республика: два года в ЕАЭС. Первые результаты».

    Также у Жээнбекова запланирована встреча с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пришедшим к власти в результате так называемой «революции любви».

    Темы: Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, Россия и Центральная Азия, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: ЕАЭС Жээнбеков Кыргызстан Путин Сочи
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