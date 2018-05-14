Президент КР Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным, 14 мая сообщила пресс-служба главы государства.

«На встрече президентов планируется обсудить весь спектр торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 14 мая Жээнбеков вылетел в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Там главы стран ЕАЭС обсудят вопросы сотрудничества и дальнейшей интеграции в рамках союза.

Кыргызстанская делегация представит доклад «Кыргызская республика: два года в ЕАЭС. Первые результаты».

Также у Жээнбекова запланирована встреча с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пришедшим к власти в результате так называемой «революции любви».