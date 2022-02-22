Поздравления Донбассу! Далее освобождения ждет весь СССР

Россия признала независимость ДНР и ЛНР, вырвав их из клещей марионеточного националистического киевского режима, движение «ПАХТА» призывает Москву освободить всю территорию СССР от влияния Запада.

Признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, произошедшее накануне в Москве, должно стать началом восстановления суверенитета и единения на территории Советского Союза, считает Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА».

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Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» приветствует признание Российской Федерацией суверенитета ДНР и ЛНР и подписание с республиками 21 февраля в Москве Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это историческое событие, которое вселяет радость и надежду в наши сердца.

Мы радуемся за народ Донбасса: он получил выстраданное за многие годы право на спокойную и мирную жизнь, на защиту от киевского режима, переставшего быть выразителем интересов граждан Украины, а превратившегося в жалкую марионетку и агента Запада.

Только самые наивные и глупые люди или же сознательные предатели своей Родины могут продолжать считать за благо политику и участие Запада в жизни Украины и других республик бывшего СССР.

Все три десятилетия после распада нашей общей Родины – Союза Советских Социалистических республик – западные государства, получившие карт-бланш в наших странах, сеяли и взращивали здесь зерна национализма и экстремизма, развивали коррупцию, что привело к развалу и деградации.

Дыхание Запада в наших странах – это дыхание смерти.

Из успешных социалистических республик, вызывавших восхищение во всем мире уровнем социальных, экономических, научных и культурных достижений, с развалом СССР и приходом к власти националистических «элит» наши страны превратились в несчастных лакеев и побирушек, скатились на задворки мировой цивилизации.

Сегодня можно уверенно констатировать, что Узбекистан, к примеру, не ждет ничего хорошего, у него не будет никакого будущего, если страна продолжит свое псевдонезависимое существование под присмотром и диктатом Запада.

Ташкент демонстрирует не только бесцельное и безыдейное движение в никуда, в пропасть – и в лучшем случае страну ждет судьба Афганистана.

Да, это единственный сценарий, который Запад пишет для стран вроде нашей. Поглядите, что случилось после «демократизации» по-западному с еще недавно более сильными и благополучными по сравнению с Узбекистаном Ираком, Египтом, Ливией…

Власть же в Ташкенте во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым вызывает лишь сожаление. Мирзиёев не способен сменить курс, будучи проявлением худшей стороны породившего его режима Ислама Каримова. Со своим семейством – дочками и зятьями – он занят сегодня лишь тем, что распродает и разворовывает то, что еще осталось в стране.

Режим Мирзиёева не может построить даже детский сад без взяток и «откатов». Если нет возможности для коррупции – детсада не будет, плевать на детей, на узбекских детей. Это и есть то, что представляет из себя сегодня узбекистанская власть.

Но прозорливый узбекский народ уже всё понял: в эти дни и месяцы вновь увеличивается число узбеков, отправляющихся на заработки в Россию, они видят, что на родине им уготовлена лишь роль рабов и батраков, лучше уж быть гастарбайтером на российских просторах…

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» убеждено, что пора закрыть проект независимых республик бывшего СССР. Нам всем необходимо объединиться в единую страну, возродить нашу Родину – Советский Союз.

Движение «ПАХТА» призывает народ Узбекистана поддержать идею восстановления СССР: только в единстве наша сила, только в единстве с Россией у нас, наших детей и внуков появится надежда на будущее, а затем и само оно – лучшее будущее.

Движение «ПАХТА» призывает президента России Владимира Путина сменить социально-экономический курс – провозгласить восстановление социалистической системы, идей коллективизма и дружбы народов, опереться на достижения СССР, с благодарностью и уважением относиться к тем, кто сделал нашу общую Родину великой и могучей, прежде всего, это — Владимир Ленин, Иосиф Сталин и другие большевики-коммунисты.

Россия может рассчитывать на поддержку народа Узбекистана, но для этого она должна отвернуться от коррумпированной, продажной и бездарной «элиты» в Ташкенте, повернуться лицом к народу, простому человеку, узбекистанцу, узбеку…

Вместе мы сможем свернуть горы, восстановить нашу великую Родину, и мы никогда больше ее не потеряем.

За единство! За Россию! За СССР! Поздравляем народы ДНР и ЛНР!

Галима Бухарбаева – лидер Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»