Кондитеры Казахстана могут потерять беспошлинный сахар-сырец из Бразилии

Предприниматели Казахстана опасаются инициативы производителей сахара России и Белоруссии, лоббирующих свой товар на территории ЕАЭС.

Сегодня в Ереване открывается заседание Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обсудят широкий круг вопросов.

Накануне этой встречи в Алматы кондитеры и производители безалкогольных напитков обратились к премьер-министру Казахстана Бахытжану Сагинтаеву с просьбой о защите своих интересов.

Сладкие льготы

Сейчас Казахстан беспошлинно завозит сахар-сырец для дальнейшей переработки. Это связано с отсутствием своего развитого внутреннего производства.

В прошлом году страна ввезла почти 350 тысяч тонн сахара-сырца из Бразилии. В Белоруссии и России при ввозе этого товара действует обычная ввозная таможенная пошлина.

Российские и белорусские сахарные заводы считают такое положение дел несправедливым.

Они выступают за отмену льгот и просят обязать все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) закупать сахар только друг у друга.

Казахстанские предприниматели с этим не согласны. Россия и Белоруссия – крупные игроки сахарного рынка, и если норма будет принята, то они начнут диктовать свою ценовую политику всем странам ЕАЭС.

Президент Ассоциации кондитеров Казахстана Алихан Талгатбек 24 октября на пресс-конференции в Алматы сказал, что крупнейшие российские и белорусские олигополии готовятся выступить с предложением о запрете импорта сахара на территорию ЕАЭС из-за рубежа.

«Данная инициатива будет озвучена в Ереване… Если это произойдет, в нашей отрасли это приведет к росту цен», – утверждает Талгатбек.

Несправедливая конкуренция

В этом году из-за хорошего урожая сахарной свеклы в России сформировался излишек сахара. Это и заставляет лоббировать такие законодательные изменения, говорили предприниматели. Но если вдруг будет засуха или заморозки, объемы производства упадут, а цены вырастут.

В России в 2016 году было произведено 6 млн тонн сахара при потреблении в 5,8 млн тонн. В стране действует свыше пятидесяти заводов, но большую часть рынка контролирует пять предприятий: «Доминант», «Сюкден», Rusagro, агрокомплекс имени Ткачева и агропромышленная группа «Продимекс».

Для сравнения: в настоящее время в Казахстане действуют три сахарных завода. В 2016 году они произвели 457,2 тысячи тонн сахара с учетом переработки закупленного в Бразилии сырца.

Сахарная Россия поглотит

Россия только за счет масштабов своей экономики способна поглотить и без того слабый казахстанский сахарный рынок, говорили производители.

«Летом этого года цена российского сахара за одну неделю выросла на 50 тенге (за килограмм), что составляет свыше 30%, – рассказал президент Ассоциации кондитеров Казахстана. – Одновременно с этим возникли проблемы с транспортировкой. В этот сложный период мы импортировали нужный объем сахара из других стран, тем самым удержав стабильность цен и загрузку производства».

Российские производители ссылаются на угрозу продовольственной безопасности. Якобы дешевый сахар-сырец, который завозится беспошлинно, рушит цены на внутреннем рынке ЕАЭС.

Исполнительный директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Казахстана Алия Мамытбаева привела статистические данные, что доля казахстанского импорта составляет менее 1% от объема производства сахара в России, поэтому не может оказывать какого-либо влияния на цену и, следовательно, продовольственную безопасность.

Нужна свобода выбора

Что касается белого сахара, то и тут у кондитеров есть претензии.

Казахстан закупил в 2016 году 104 тысячи тонн белого сахара. Основным поставщиком была Россия – 24,4 тысячи тонн. На втором месте – Украина – 21,7 тысячи тонн, на третьем – Азербайджан – 17,3 тысячи тонн.

И, как отметила Мамытбаева, не всегда качество соответствовало должному уровню. Например, в производстве мармелада необходим только мелкокристаллический высокоочищенный сахар.

«Кондитерские фабрики используют высокотехнологичное высокоточное оборудование и зачастую сталкиваются с проблемами низких технологических характеристик сахара-сырца. Сахар из стран Евразийского экономического союза приходит закомкованным и недостаточно очищенным. В результате при переработке запенивается и забивает оборудование», – говорила Мамытбаева.

Сладкое подорожает на 30%

Казахстанские предприниматели просят оставить льготы еще на несколько лет, чтобы за это время укрепить производство собственного сахара-сырца.

Если меры, которые предлагают российские и белорусские производители, примут, то все продукты, при производстве которых используется сахар, закупленный не в ЕАЭС, обложат 30-процентной пошлиной.

Казахстанские кондитеры и так находятся в сложной ситуации, конкурируя на внутреннем рынке с 50-процентным уровнем импорта.

Причем большая часть импорта кондитерских изделий (70%) приходится на Россию.

Кроме того, кондитеры пожаловались, что после всех девальваций казахстанцы стали меньше покупать сладости.

Режим экономии становится нормой, а если конфеты и лимонады вырастут в цене, то многим семьям они станут и вовсе не по карману.