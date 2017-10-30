Евросоюз запускает медиакампанию по правам человека в Казахстане

Делегация ЕС запускает месячную медиакампанию по продвижению осведомленности о правах человека в Казахстане, отмечая ухудшения в этой области в стране.

Программа под названием «ЕС – за права человека» дала старт в Казахстане в преддверии Всемирного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.

Кампания была запущена игрой «Мини-модель Европейского союза» в Алматы 27 октября, в которой участвовали студенты факультета международных отношений КазНУ и Казахстанско-немецкого университета.

Молодые люди примеряли на себя роль дипломатов, представляющих позиции стран ЕС и Казахстана, по вопросам сотрудничества в области продвижения основных прав и свобод человека в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма.

ЕС также собирается привлечь к акции казахстанские госструктуры, НПО и даже местных звезд спорта и эстрады.

Глава представительства Европейского союза в Казахстане Траян Христеа сказал, что основная цель проекта – повысить осведомленность казахстанцев о защите прав человека и обсудить основные приоритеты в этой области ЕС по отношению к Казахстану.

«В рамках Соглашения по усиленному партнерству между ЕС и Казахстаном Европейский союз придает особое значение продвижению верховенства закона, в том числе независимости судов, доступу к справедливому судебному разбирательству, уважению прав человека и фундаментальных свобод», – отметил Христеа.

Европейский дипломат не стал обсуждать ситуацию с правами человека в Казахстане в деталях, но заметил: ЕС опубликовал Всемирный доклад о правах человека, где также обсуждается ситуация в Казахстане.

Согласно докладу ситуация с правами человека ухудшилась в Казахстане в прошлом году, в том числе и из-за того что, власти РК в последние годы сильно ужесточили Трудовой кодекс и значительно ограничили права трудящихся на объединения в независимые профсоюзы.

На вопрос Ц-1, какие меры ЕС собирается принять по отношению к Казахстану по этому поводу, Христеа заявил:

«Этот вопрос, безусловно, включен в регулярный диалог, который мы ведем с правительством Казахстана. Предложения и рекомендации, которые были предложены Международной организацией труда, сейчас находятся на рассмотрении Министерства труда Казахстана, и я знаю, что они сейчас работают над поправками в Трудовой кодекс».