Казахстанского правозащитника Рамазана Есергепова ранили ножом

На главу правления фонда «Журналисты в беде» Рамазана Есергепова напали в поезде «Алматы – Астана». Общественность придает делу политическую окраску.

На правозащитника и оппозиционного журналиста 14 мая напали в поезде, когда он ехал из южной столицы в Астану. Примерно через час после отхода поезда из Алматы, при невыясненных пока обстоятельствах, Рамазан Есергепов в тамбуре получил ножевое ранение в живот.

Есергепов в сознании, но состояние тяжелое

О подробностях случившегося Ц-1 рассказала Розлана Таукина, президент Федерации равноправных журналистов Казахстана.

По словам нашей собеседницы, Есергепов направлялся в Астану, чтобы встретиться с послами и зарубежными экспертами.

Жертве нападения не могли оказать квалифицированную медпомощь – два с половиной часа он буквально истекал кровью.

«Единственное, что мог сделать проводник, – это вызвать на ближайшую станцию Шу полицию и скорую помощь», – рассказала Таукина.

На станцию Шу Есергепов прибыл уже в тяжелом состоянии, его экстренно госпитализировали и прооперировали в районной больнице.

«Сегодня его состояние несколько стабилизировалось, – говорит руководитель журналистской профорганизации. – По словам врачей, операция прошла удачно, однако рана глубокая».

«Мы считаем, что это явная попытка убийства журналиста, – подчеркивает Таукина. – Рана глубокая и широкая, очевидно, что Рамазану намеревались нанести сильнейшее ранение. Пока он очень слаб, не может говорить и рассказать следователям детали этого нападения. РУВД Шу открыло уголовное дело по факту нападения на правозащитника».

По словам Таукиной, близкие Есергепова хотят транспортировать его в Алматы для получения лучшего лечения.

Представительница медиасообщества Казахстана также сообщила, что уже ночью, узнав о нападении на Рамазана Есергепова, многие жители Шу приходили к больнице, предлагали сдать кровь для переливания, но это не понадобилось.

Нападение отнюдь не случайно

Что именно случилось в поезде – прояснится только в ходе следствия и после показаний Есергепова. Однако, по мнению полицейских, многое указывает на то, что это не случайный и спонтанный конфликт, а спланированное нападение.

По мнению казахстанского политолога Айдоса Сарыма, власти Казахстана сами должны быть заинтересованы в быстром и полном раскрытии обстоятельств данного преступления.

«Это ведь не просто нападение на улице – преступление совершено в поезде. Значит, кто-то к нему готовился, брал билет, узнавал о маршруте Рамазана, – подчеркнул Сарым. – Подобная жестокость возмутительна в отношении любого человека. А здесь к тому же речь идет об известном политическом деятеле, который уже давно борется за права журналистов, попавших в беду. Общественности, журналистскому сообществу Казахстана сегодня нужно сплотиться, чтобы подобные ужасные происшествия были бы невозможны в стране».

По мнению казахстанского аналитика и политолога Расула Жумалы, нападение на Есергепова однозначно вызывает вопросы к власти. Как могло случиться такое нападение в фирменном поезде, курсирующем по маршруту Алматы – Астана, между двумя главными городами страны, укомплектованном лучшим составом сотрудников и проводников? Почему преступника не смогли сразу задержать? Почему нападения никто не видел? Откуда у преступников такая информированность? Рамазан Есергепов ехал на важную встречу с иностранными экспертами и дипломатами – кто мог знать и хотеть помешать этому?

Рамазан Есергепов – независимый казахстанский журналист, был главным редактором газеты «Алма-Ата инфо». В 2009 году был осужден после публикации в своем издании скандальной статьи. После освобождения занялся правозащитной деятельностью.