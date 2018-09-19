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    Зампрокурора из Джизакской области РУз во время уличных гонок насмерть сбил девушку

    Заместитель прокурора Арнасайского района Джизакской области РУз Дильшод Каримов 16 сентября во время уличных гонок насмерть сбил молодую девушку, сообщает «Озодлик».

    Иллюстративное фото; источник: lipetskmedia.ru
    Иллюстративное фото; источник: lipetskmedia.ru

    По словам источника издания, зампрокурора Арнасайского района устроил гонки на автомобиле марки Nexia на улице Пахтакор в поселке Учтепа Шараф-Рашидовского района области. Он сбил 25-летнюю девушку, стоявшую на обочине дороги. Она погибла на месте, а прокурорский работник попал в больницу.

    В правоохранительных органах Джизакской области подтвердили факт дорожного инцидента, но опровергли сообщение о гонках с участием Каримова. Якобы автомобиль прокурора обогнал водитель Daimler Benz 210, резко затормозил, в результате чего Каримов не справился с управлением, выехал на обочину и насмерть сбил Г. Эгамбердиеву.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 28-летний работник прокуратуры Арнасайского района пришел в себя.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Правосудие в Узбекистане, Происшествия, Узбекистан
    Теги: гонки Джизак ДТП прокурор
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