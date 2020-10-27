Алимардон Султанов – первое судебное дело о коронавирусе в Узбекистане

В Элликалинском районе Каракалпакстана 28 октября продолжится суд над врачом и активистом Алимардоном Султановым за распространение «не соответствующих действительности сведений» о коронавирусе.

37-летний врач-травматолог из Каракалпакстана завтра, 28 октября, должен снова предстать перед судом в городке Бустон Элликалинского района республики.

Алимардон Султанов стал одним из первых граждан Узбекистана, кому было предъявлено обвинение по новой статье 244 часть 5, введенной в Уголовный в кодекс РУз согласно закону, принятому 26 марта 2020 года.

Статья звучит следующим образом: «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций».

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин, или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов, либо исправительных работ от двух до трех лет, или ограничения свободы до трех лет, либо лишения свободы до трех лет.

Второе обвинение Султанову звучит более привычно и обыденно: по нему за минувшие годы были осуждены десятки тысяч узбекистанцев, это статья 244 часть 3 – «Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания».

В случае признания виновным по второму обвинению Султанову грозит наказание в виде штрафа от 100 до 200 базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет.

Проявил бдительность…

По словам Алимардона, оба обвинения являются сфабрикованными, не заслуживают возбуждения уголовного дела, а тем более рассмотрения дела в суде. Но процесс пошел…

Как рассказывает Султанов, работая врачом-травматологом в медобъединении Элликалинского района, он с большой ответственностью подошел к новости о якобы распространении в мире коронавируса нового типа, к которому у человека нет иммунитета.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила «пандемию», и почти все страны мира ввели режимы карантинов и локдаунов.

В конце марта Султанов наткнулся в Интернете на новость, что в Казахстане у нескольких человек, которые якобы были гостями из Каракалпакстана, обнаружили коронавирус.

Врач забеспокоился, подумав, что опасный и легко переносимый вирус начал распространяться в его республике, и, вполне может быть, что среди каракалпаков уже есть носители вируса и даже больные.

Он написал об этом пост на своей странице в Фейсбуке, и уже через два-три дня, 30 марта, к нему домой пришли из местной милиции, это были следователи Гафур Салиев и Одил Рахматов.

Они начали обыск в доме Султанова, конфисковали всю его оргтехнику. Сам мужчина был препровожден в отделение милиции, где у него отобрали паспорт. Позже по постановлению следствия с 29 июня по 29 сентября он провел три месяца под домашним арестом.

Компьютер и обвинение в экстремизме

Алимардон Султанов признается, что у него не было оснований считать, что якобы новый коронавирус был обнаружен в Каракалпакстане, у него не было таких данных, как и у его коллег-медиков.

«Возможно, что я поддался той истерии, которая была развязана во всех СМИ, оказался слишком бдительным: материал на казахстанском сайте мне показался достоверным, я хотел лишь предупредить», – объясняет свой поступок Султанов.

Конфискованный у доктора компьютер привел к возбуждению против него и второй статьи – о материалах религиозного толка. Алимардон не скрывает, что является религиозным человеком.

«Я читаю намаз, у меня в компьютере были записаны хадисы, Коран, но ведь это не преступление», – говорит он.

Алимардон Султанов: «Это ложь! Я никогда не говорил, что хочу уехать в Сирию, это подлость, это грязь…»

Обвинение против врача было усилено показаниями двух его коллег, что он в разговоре с ними якобы выражал желание уехать воевать в Сирию.

«Это ложь! – возмущается Алимардон. – Я никогда не говорил, что хочу уехать в Сирию, это подлость, это грязь…»

«Сирийские показания» против врача-травматолога дали главный врач медобъединения Элликалинского района Зиявиддин Рахимов и заведующий поликлиникой Мухаммад Бекжанов.

Ц-1 дозвонился до обоих мужчин, но, лишь услышав вопросы: «Какие они могут предъявить доказательства в поддержку своих показаний, и почему они оклеветали коллегу?» – оба медика бросали трубку, а на повторные звонки в течение последних двух дней не отвечали.

Отказался говорить с Ц-1 и следователь Элликалинского района Бахтиер Абдуллаев, стоявший за возбуждением дела, – он бросил трубку, едва услышав, что с ним говорит журналист.

Закрыть и уничтожить

На последнем судебном заседании, состоявшемся 21 октября, участвовала активистка Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Солмаз Ахмедова.

По ее словам, свидетели со стороны обвинения не смогли предъявить ни одного доказательства его «экстремизма», а тем более желания уехать воевать в Сирию в составе террористических групп.

«В суде не были предъявлено ни одного доказательства, – рассказывает Ахмедова. – Свидетели на конкретные вопросы только и бубнили: «Не знаю, не видел».

Руководитель ПАУ Елена Урлаева считает, что за возбуждением дела против Алимардона Султанова стоит желание местных и республиканских властей заткнуть голос последнего смелого человека в республике.

«Алимардона судят за то, что он был последним, кто передавал честную информацию о положении в Каракалпакстане, – рассказывает Урлаева, – он сообщал о детском труде на хлопке, об эксплуатации работников бюджетных сфер, о невыплатах медикам и о многом другом».

«Алимардон – честный, смелый и справедливый человек, власти хотят его уничтожить морально, обложить штрафами или исправительными работами так, чтобы он не смог более голову поднять, или уже совсем упечь в тюрьму», – добавляет Елена Михайловна.

Султанов является единственным кормильцем в семье, он воспитывает двух малолетних детей в возрасте двух и пяти лет.