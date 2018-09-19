Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Семьям погибших при взрыве в автобусе в РУз окажут помощь

    Президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил выделить семьям погибших при взрыве в автобусе в Бухарской области по 10 млн сумов (1,25 тысячи долларов), пишет Kun.uz.

    Взрыв газа в автобусе Isuzu произошел 18 сентября рано утром; фото: Bukhara info
    Взрыв газа в автобусе Isuzu произошел 18 сентября рано утром; фото: Bukhara info

    18 сентября в 07:45 в Каганском районе Бухарской области в автобусе марки Isuzu произошел взрыв газового баллона. Погибли пять женщин, еще 21 человек, включая водителя, пострадали.

    Генпрокуратура РУз сообщает, что пассажиры ехали на уборку кукурузы в Каравулбазарский район. Взрыв произошел через 700 метров после заправки метаном на газозаправочной станции Zelich Oil.

    Семьям пострадавших выделят от 2 до 5 млн сумов (250–625 долларов), в зависимости от характера полученных травм.

    Взрывы машин, эксплуатируемых на газе, – частое явление для Узбекистана. В большинстве случаев газобаллонное оборудование не соответствует нормам безопасности.

    Правительство в двухмесячный срок поручило проверить все газозаправочные станции, автомобили, а также котельные, работающие на газе.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Происшествия, Социальная защита в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Взрыв автобуса жертвы социальная помощь Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Криминал

    Опасный кыргызский рецидивист скрывается в приграничном с Узбекистаном селе

    В селе Кара-Суу Ошской области Кыргызстана, через которое проходит граница с Узбекистаном, силовики ловят особо опасного преступника Жылдызбека Бекмурзаева. Информацию об этом Ц-1 подтвердили в пресс-службе МВД КР.

    Кыргызстан
    Происшествия

    Зампрокурора из Джизакской области РУз во время уличных гонок насмерть сбил девушку

    Заместитель прокурора Арнасайского района Джизакской области РУз Дильшод Каримов 16 сентября во время уличных гонок насмерть сбил девушку-продавца, сообщает «Озодлик».

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Татьяна Закирова: «Он мне сказал: «Иди к Путину… Бл.дь, говори по-узбекски…»

    Жительница Ташкента Татьяна Закирова, пострадавшая от националистической выходки ректора Университета журналистики РУз Шерзода Кудратходжаева, рассказывает Ц-1 подробности того дня.

    Узбекистан
    Экономика

    Кашкадарьинского фермера лишили всего: сломали дом, раздавили сад, кур и кроликов…

    Фамил Абдурахманов сегодня направляется в приемную президента РУз – два дня назад в Кашкадарье было разрушено его хозяйство за отказ платить дань местным властям.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Общество

    Татьяна Закирова: «Он мне сказал: «Иди к Путину… Бл.дь, говори по-узбекски…»

    Жительница Ташкента Татьяна Закирова, пострадавшая от националистической выходки ректора Университета журналистики РУз Шерзода Кудратходжаева, рассказывает Ц-1 подробности того дня.

    Узбекистан