Семьям погибших при взрыве в автобусе в РУз окажут помощь

Президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил выделить семьям погибших при взрыве в автобусе в Бухарской области по 10 млн сумов (1,25 тысячи долларов), пишет Kun.uz.

18 сентября в 07:45 в Каганском районе Бухарской области в автобусе марки Isuzu произошел взрыв газового баллона. Погибли пять женщин, еще 21 человек, включая водителя, пострадали.

Генпрокуратура РУз сообщает, что пассажиры ехали на уборку кукурузы в Каравулбазарский район. Взрыв произошел через 700 метров после заправки метаном на газозаправочной станции Zelich Oil.

Семьям пострадавших выделят от 2 до 5 млн сумов (250–625 долларов), в зависимости от характера полученных травм.

Взрывы машин, эксплуатируемых на газе, – частое явление для Узбекистана. В большинстве случаев газобаллонное оборудование не соответствует нормам безопасности.

Правительство в двухмесячный срок поручило проверить все газозаправочные станции, автомобили, а также котельные, работающие на газе.