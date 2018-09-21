Сергей Дуванов / Как европарламентарии познакомились с правами человека в РК

18 сентября в алматинском отеле Rixos депутаты Европарламента встречались с казахстанскими гражданскими активистами и стали свидетелями сцены: обратившуюся к ним женщину полиция уложила на землю…

Место встречи у отеля Rixos в Алматы заранее было взято под усиленную охрану нарядами патрулей, возможно, опасаясь протестных акций.

Но все же при входе в отель к депутатам Европейского парламента смогла подойти гражданка Казахстана Галия Оспанова, чтобы рассказать о политическом преследовании ее сына, обвиняемого в оппозиционной деятельности.

Однако разговора у них не получилось. Этому помешал полицейский, который бесцеремонно силой оттащил женщину от европарламентариев. Ему на помощь подоспели два человека в штатском.

Они повели женщину прочь, но она сопротивлялась и в итоге борьбы оказалась лежащей на асфальте. Все это происходило на глазах европейских парламентариев, о чем они потом рассказали прессе.

Представители официальной делегации Европарламента были в шоке. Об этом рассказали общественники, у которых после случившегося инцидента была с ними встреча. По ее завершении в интервью журналистам парламентарии выразили свое удивление и недоумение от происшедшего. По их словам, с таким поведением полицейских они встречаются впервые.

Более того, видео инцидента на своем аккаунте в Твиттере опубликовала член Европарламента Ана Гомеш, сопроводив комментарием, что она и ее коллеги потребовали освободить женщину и позволить ей говорить с ними.

#Almaty #Kazakhstan — the lady was arrested by security police while trying to speak to #MEPs @EP_ForeignAff. Disruption of MEPs programme: we demand she is released and able to come and meet us. pic.twitter.com/uIkPkHK9Mt — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) September 18, 2018

Понятно, что данное событие моментально стало новостью дня. Соцсети на это отреагировали по-разному.

Одни негодовали по поводу полицейской наглости и бесцеремонности. Другие радовались, что теперь у Акорды будут проблемы в Европе. Третьи – выражали надежду, что благодаря столь неадекватным действиям стражей порядка в Акорде лишний раз подумают об отставке нынешнего министра МВД и необходимости реформы МВД.

Однако на этом демонстрация чиновничьей глупости не закончилась – на другой день МВД выступило с официальным разъяснением, в котором заявило, что никакого задержания не было.

Мол, врут европейцы и журналисты. Привиделось им это все. По версии полицейских, все было совсем не так. Дескать, к полицейскому патрулю обратились охранники отеля по поводу подозрительной женщины, стоящей перед гостиницей.

После чего полицейские в целях безопасности европарламентариев отвели ее в сторону, где она стала сопротивляться, упала на землю и стала кричать.

Озвучив свою версию происшедшего, МВД на самом деле выставило европарламентариев лжецами, возводящими поклеп на доблестную казахстанскую полицию. А это уже пахнет скандалом.

С точки зрения здравого смысла все рассказанное выше выглядит достаточно дико. В этой ситуации первое, что приходит на ум, – пословица: «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет».

Если честно, то я очень рад тому, что все это произошло. Политические оппоненты режима годами пытаются доказать западным политикам, что в Казахстане ограничена свобода слова, преследуется инакомыслие, уничтожена оппозиция, суды продажны и зависимы от власти.

А тут этих европейцев, причем в статусе депутатов Европарламента, что называется, «мордой об забор».

Это лучшая наглядная демонстрация полицейского произвола, царящего в Казахстане, в отношении инакомыслящих и политических оппонентов. После этого доказывать уже ничего не надо. Причем демонстрация не только того, как это делается, но и как потом преподносится.

Теперь, когда представители Европарламента с этим познакомились не со слов правозащитников, а увидели воочию, будет гораздо легче объяснять европейским политикам, как в Казахстане «выкручивают руки» несогласным с политикой властей, а затем их же делают виновными.

Думаю, европарламентарии это прочувствовали в полной мере. Тем более что их еще и выставили лжецами.

На мой взгляд, действия полиции выглядят абсолютно неумно. Именно этим, видимо, вызвано появление версии в соцсетях, что в руководстве МВД и КНБ сидят противники режима Назарбаева, которые специально устраивают подобные провокации, работающие на подрыв «демократического» имиджа власти.

Если это так, то как оппонент данной власти выражаю им свою благодарность и поддержку. Так держать! Если это так, то в деле дискредитации режима такие люди делают больше, чем все его оппоненты, вместе взятые.

Хотя более вероятна версия, что это все не от большого ума тех, кому поручили оградить миссию Европарламента от незапланированных встреч.

Извините, но это откровенный тупизм. Что крамольного в том, что женщина пожаловалась бы на несправедливое преследование ее сына? Да ничего – обычная ситуация, какая случается даже в благополучной Европе. А вот то, как ей заткнули рот и положили на асфальт, – это уже серьезно. За это придется отвечать.

Потому что такая ситуация – грубейшее нарушение международных пактов и конвенций, которые Казахстан подписал.

Происшедшее в очередной раз демонстрирует дремучий непрофессионализм людей, возглавляющих МВД и спецслужбы.

Данный инцидент показывает, что их бездарная работа создает опасность не только для простых казахстанцев, но и проблемы для самой власти, которую они дискредитируют в глазах мирового сообщества. Пора делать выводы.

Хотя, похоже, делать выводы тоже некому.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы