Сергей Дуванов / Как европарламентарии познакомились с правами человека в РК

18 сентября в алматинском отеле Rixos депутаты Европарламента встречались с казахстанскими гражданскими активистами и стали свидетелями сцены: обратившуюся к ним женщину полиция уложила на землю…

Место встречи у отеля Rixos в Алматы заранее было взято под усиленную охрану нарядами патрулей, возможно, опасаясь протестных акций.

Но все же при входе в отель к депутатам Европейского парламента смогла подойти гражданка Казахстана Галия Оспанова, чтобы рассказать о политическом преследовании ее сына, обвиняемого в оппозиционной деятельности.

Однако разговора у них не получилось. Этому помешал полицейский, который бесцеремонно силой оттащил женщину от европарламентариев. Ему на помощь подоспели два человека в штатском.

Они повели женщину прочь, но она сопротивлялась и в итоге борьбы оказалась лежащей на асфальте. Все это происходило на глазах европейских парламентариев, о чем они потом рассказали прессе.

Представители официальной делегации Европарламента были в шоке. Об этом рассказали общественники, у которых после случившегося инцидента была с ними встреча. По ее завершении в интервью журналистам парламентарии выразили свое удивление и недоумение от происшедшего. По их словам, с таким поведением полицейских они встречаются впервые.

Более того, видео инцидента на своем аккаунте в Твиттере опубликовала член Европарламента Ана Гомеш, сопроводив комментарием, что она и ее коллеги потребовали освободить женщину и позволить ей говорить с ними.

#Almaty #Kazakhstan — the lady was arrested by security police while trying to speak to #MEPs @EP_ForeignAff. Disruption of MEPs programme: we demand she is released and able to come and meet us. pic.twitter.com/uIkPkHK9Mt

— Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) September 18, 2018