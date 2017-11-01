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    В Казахстане Хеллоуин не запрещен – он отмечается на лучших площадках страны

    Музыкальная труппа BT Concerts впервые представила свою программу «Хеллоуин» в престижном зале «Казахконцерта» в центре Алматы.

    BT Concerts и Хеллоуин в Алматы; фото: Ц-1
    BT Concerts и Хеллоуин в Алматы; фото: Ц-1

    Концерт BT Concerts, состоявшийся вечером 31 октября на сцене «Казахконцерта» в Алматы, включал не только мрачную и «страшную» музыку, исполненную на классических инструментах, но также веселые и шуточные композиции.

    «Мы тоже можем шутить», – объявил руководитель и продюсер труппы Булат Тыныбеков, представляя саундтрек из сериала «Семейка Аддамс».

    В концерте также были исполнены широко известные и «очень страшные» мелодии из фильма «Туман», из сериала «Секретные материалы», мюзикла «Призрак оперы», песня «Зомби» ирландской группы «Кранберриз», саундтрек из «Ходячих мертвецов» и даже «Триллер» Майкла Джексона.

    «Это будет очень страшно», – предупредил слушателей со сцены Тыныбеков, нарядившийся в маску зомби из «Ходячих мертвецов» и представляя саундтрек из «Тумана».

    «Просто круто», – была реакция на концерт студенток Казахского национального технического университета имени Сатпаева.

    «Концерт был лучше, чем мы ожидали», – поделилась девушка впечатлениями по окончании праздничного действа.

    На концерте BT Concerts в Алматы 31 октября; фото: Ц-1
    На концерте BT Concerts в Алматы 31 октября; фото: Ц-1

    Тыныбеков, выпускник престижного Лондонского Королевского колледжа музыки, объяснил, что труппа классической музыки для этого концерта была подобрана таким образом, чтобы передать дух и настроение Хеллоуина.

    «Выступления BT Concerts мы проводим три или четыре года, – сказал после концерта Ц-1 Тыныбеков, который виртуозно играет на виолончели. – Поскольку мы концертная компания, она представляет разные тематические программы, и впервые мы решили попробовать представить тему Хеллоуина, но с точки зрения музыки, поскольку наш репертуар состоит от классики до саундтреков, а не просто костюмы».

    «С другой стороны, нам очень интересно открывать разные страны и праздники. Наверное, это было какое-то веяние, но это был очень интересный эксперимент», – рассказывает продюсер.

    Он также говорит, что подбирал музыку и музыкантов, а в концерте, посвященном Хеллоуину, помимо виолончели также играли фортепиано, саксофон, гитара и барабаны, в зависимости от выбранных хитов.

    «Эти музыканты являются солистами компании BT Concerts, – пояснил Тыныбеков. – А Хеллоуин – еще один повод провести время со слушателями для общего удовольствия».

    Хеллоуин полюбился жителям ЦА, но но везде его можно отмечать...
    Хеллоуин полюбился жителям ЦА, но не везде его можно отмечать…

    Продюсер говорит, что его компания разносторонняя, и в зависимости от вкуса и ожиданий публики она представляет программу от казахской народной музыки до французской и аргентинской.

    «Мы – за разнообразность», – отмечает он.

    Для программы «Хеллоуин» труппа сначала нашла ноты для соответствующих хитов и сама же сделала аранжировку, чтобы интересно было играть, и «чтобы было сбалансированно».

    После концерта музыканты BT Concerts с удовольствием позировали для фото со слушателями, которые пришли отметить Хеллоуин.

    Говоря о будущей концертной программе, молодой продюсер, который также представляет ансамбль старинных казахских инструментов Hassak, поделился, что в его планах в конце ноября провести концерт аргентинского танго «с танцорами, баяном и, может быть, с аргентинским вином»:

    «Потому что [на дворе] будет довольно прохладно, чтобы согреть, все-таки это страстная музыка».

    Также в программе BT Concerts на ближайшее время – концерты, посвященные Рождеству, Дню святого Валентина и Наурызу, пообещал Тыныбеков.

    Источник:Ц-1
    Темы: Праздники и празднования
    Теги: Алматы Хеллоуин Хеллоуин в Казахстане
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