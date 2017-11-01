В Казахстане Хеллоуин не запрещен – он отмечается на лучших площадках страны

Музыкальная труппа BT Concerts впервые представила свою программу «Хеллоуин» в престижном зале «Казахконцерта» в центре Алматы.

Концерт BT Concerts, состоявшийся вечером 31 октября на сцене «Казахконцерта» в Алматы, включал не только мрачную и «страшную» музыку, исполненную на классических инструментах, но также веселые и шуточные композиции.

«Мы тоже можем шутить», – объявил руководитель и продюсер труппы Булат Тыныбеков, представляя саундтрек из сериала «Семейка Аддамс».

В концерте также были исполнены широко известные и «очень страшные» мелодии из фильма «Туман», из сериала «Секретные материалы», мюзикла «Призрак оперы», песня «Зомби» ирландской группы «Кранберриз», саундтрек из «Ходячих мертвецов» и даже «Триллер» Майкла Джексона.

«Это будет очень страшно», – предупредил слушателей со сцены Тыныбеков, нарядившийся в маску зомби из «Ходячих мертвецов» и представляя саундтрек из «Тумана».

«Просто круто», – была реакция на концерт студенток Казахского национального технического университета имени Сатпаева.

«Концерт был лучше, чем мы ожидали», – поделилась девушка впечатлениями по окончании праздничного действа.

Тыныбеков, выпускник престижного Лондонского Королевского колледжа музыки, объяснил, что труппа классической музыки для этого концерта была подобрана таким образом, чтобы передать дух и настроение Хеллоуина.

«Выступления BT Concerts мы проводим три или четыре года, – сказал после концерта Ц-1 Тыныбеков, который виртуозно играет на виолончели. – Поскольку мы концертная компания, она представляет разные тематические программы, и впервые мы решили попробовать представить тему Хеллоуина, но с точки зрения музыки, поскольку наш репертуар состоит от классики до саундтреков, а не просто костюмы».

«С другой стороны, нам очень интересно открывать разные страны и праздники. Наверное, это было какое-то веяние, но это был очень интересный эксперимент», – рассказывает продюсер.

Он также говорит, что подбирал музыку и музыкантов, а в концерте, посвященном Хеллоуину, помимо виолончели также играли фортепиано, саксофон, гитара и барабаны, в зависимости от выбранных хитов.

«Эти музыканты являются солистами компании BT Concerts, – пояснил Тыныбеков. – А Хеллоуин – еще один повод провести время со слушателями для общего удовольствия».

Продюсер говорит, что его компания разносторонняя, и в зависимости от вкуса и ожиданий публики она представляет программу от казахской народной музыки до французской и аргентинской.

«Мы – за разнообразность», – отмечает он.

Для программы «Хеллоуин» труппа сначала нашла ноты для соответствующих хитов и сама же сделала аранжировку, чтобы интересно было играть, и «чтобы было сбалансированно».

После концерта музыканты BT Concerts с удовольствием позировали для фото со слушателями, которые пришли отметить Хеллоуин.

Говоря о будущей концертной программе, молодой продюсер, который также представляет ансамбль старинных казахских инструментов Hassak, поделился, что в его планах в конце ноября провести концерт аргентинского танго «с танцорами, баяном и, может быть, с аргентинским вином»:

«Потому что [на дворе] будет довольно прохладно, чтобы согреть, все-таки это страстная музыка».

Также в программе BT Concerts на ближайшее время – концерты, посвященные Рождеству, Дню святого Валентина и Наурызу, пообещал Тыныбеков.