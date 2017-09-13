Жанболат Мамай отказался от апелляции решения суда

На первой пресс-конференции в Алматы после приговора суда условно осужденный главред «Саяси Калам. Трибуна» заявил, что не будет подавать апелляционную жалобу: нет смысла.

Пресс-конференция Жанболата Мамая, главного редактора издания «Саяси Калам. Трибуна», вышедшего на свободу после семи месяцев заключения, состоялась 12 октября в Алматы, в Казахстанском международном бюро по правам человека (КМБПЧ).

29-летний журналист поблагодарил всех, кто боролся за его освобождение в Казахстане и за рубежом, подчеркнув, что его случай свидетельствует: несмотря на репрессии властей, в стране есть гражданское общество, есть люди, которым дороги справедливость и свобода.

Он вновь заявил о своей невиновности в преступлении, в котором его обвиняли, а весь процесс против него назвал политическим заказом и наказанием за активную гражданскую деятельность.

Приговор был заранее предопределен, говорил журналист. И поэтому, по словам Мамая, при существующей власти, при такой судебной системе он не видит смысла в подаче апелляционной жалобы: нет надежды на справедливый пересмотр дела.

Мамай был арестован в феврале этого года по обвинению в «отмывании» денег БТА-Банка, руководителем которого являлся ныне самый ненавистный оппонент власти в Астане беглый олигарх Мухтар Аблязов.

На судебном процессе в Алматы, начавшемся в августе, Мамай признал, что получил спонсорскую помощь в размере 100 тысяч долларов от одного из топ-менеджеров БТА-Банка Жаксылыка Жаримбетова.

Обвинение не могло предъявить доказательств того, что эти деньги являлись частью средств, похищенных Аблязовым из БТА-Банка.

Директор КМБПЧ Евгений Жовтис на пресс-конференции прокомментировал дело Мамая, заявив, что обвинения в причастности журналиста к преступному сообществу по расхищению средств БТА-Банка были совершенно нелепы и голословны.

В суде не был представлен ни один факт не только причастности Мамая к банку, но не доказано даже знакомство журналиста с Аблязовым, объявленным судом лидером преступной группировки.

«Судом также не доказаны ни состав преступления, ни события преступления. Абсурдность всех обвинений отражена в приговоре», – сказал Жовтис.

7 сентября суд Медеуского района Алматы приговорил Мамая к трем годам ограничения свободы, конфискации имущества, запретил заниматься журналистской деятельностью и назначил 120 часов «принудительного труда».

По мнению Жовтиса, суд, запретив журналисту заниматься профессиональной деятельностью в наказание за якобы совершенное им экономическое преступление, раскрыл причину, по которой власть Казахстана на самом деле преследовала и осудила оппозиционного Мамая.

Что касается меры в виде «принудительного труда», то, по словам Жовтиса, такого наказания вообще нет в Уголовном кодексе Казахстана, но это уже второй случай его применения к осужденному по политическим мотивам, первый был в приговоре, вынесенном профсоюзной деятельнице Ларисе Харьковой.

Председатель общественного комитета по защите Жанболата Мамая Розлана Таукина сказала на брифинге, что главная цель работы комитета выполнена: Жанболат на свободе.

Очевидно, что своей цели достигла и власть в Казахстане, говорила Таукина, – она уничтожила независимую газету и заткнула рот журналисту.