Жизнь казахстанца с клеймом «экстремиста»

Алматинец Аблайхан Чалимбаев, даже отбыв наказание за религиозный экстремизм, лишен гражданских прав и стал изгоем в обществе.

Об этом он рассказал вчера на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности в Алматы.

Цитировал официально изданную книгу

Аблайхан Чалимбаев по приговору Панфиловского суда города Жаркента Алматинской области с 2011 по 2016 год отбывал наказание в колонии в поселке Заречном под Алматы.

Доказательством его вины стало цитирование книги, разрешенной Комитетом по делам религий Министерства культуры и спорта РК.

Книга была вполне легально напечатана и выдана религиозным учреждением «Аль-Баракат», чьи курсы он посещал. Центр также работал с разрешения властей.

Однако в экстремизме обвинили и осудили только Чалимбаева – к руководству центра и его преподавателям у следствия претензий не возникло.

Но и сегодня, когда Чалимбаев полностью отбыл свой срок и завершил еще год пробации, он не может нормально жить. Клеймо «экстремиста» преследует его во всех жизненных ситуациях.

«Сделали изгоем»

Он не может открыть счет в банке, делать переводы через почту, его нигде не берут на работу, он не может снять квартиру… Аблайхан вынужден жить с матерью на ее пенсию и случайные заработки, если кто-то иногда берет его грузчиком.

«Меня полностью изолировали от общества, сделали изгоем, мне просто не на что жить. А те, кто издавал и распространял эти книги, кто преподавал мне это учение, – на свободе. Разве это справедливо?» – вопрошает Аблайхан.

Частный случай с Аблайханом Чалимбаевым отражает серьезные проблемы в организации борьбы с экстремизмом и терроризмом в Казахстане, считает директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.

Человек осужден не за какие-то действия или даже намерения, а только за мнение, за то читал легально изданную книгу.

Если идти по этому пути, то осудить можно вообще любого казахстанца, читавшего Коран, Библию или даже обычную историческую книгу, поскольку там полно высказываний, которые при желании вполне можно толковать как экстремистские.

Далеко не частный случай

По словам Жовтиса, органы правопорядка и безопасности идут по неверному и порочному пути, хватая и осуждая всех, кто пытается разобраться в вопросах веры, но никоим образом не имеет умысла на терроризм и экстремизм.

Этот умысел не могут доказать и в суде, но тем не менее выносят жестокие и несправедливые приговоры.

В Казахстане уже сотни таких случаев, как с Аблайханом, отметил Жовтис. И даже незаконно осужденные, отсидев большие сроки в тюрьме, эти люди продолжают отбывать наказание…

«Прямая несправедливость и тяжелейшее давление в отношении этих людей – это опасная практика государства, – говорит Жовтис.

– Не важно, по глупости чиновников или с дальним умыслом это все делается. Такая политика может привести к тому, что измученные люди ожесточатся и, не получив поддержки ни от общества, ни от государства, действительно примут идеологию экстремизма».

Только тогда, резюмирует правозащитник, люди будут уже действовать сознательно, потому что на собственной судьбе убедились, что правды и справедливости в стране не найти.

«Зачем государство создает своими руками базу для экстремизма, понять невозможно», – подводит итог размышлениям Жовтис.