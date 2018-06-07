Алмазбек Атамбаев: «Все решения по реконструкции ТЭЦ принимались мной!»

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вечером 6 июня, на следующий день после ареста бывших премьер-министра страны Сапара Исакова и мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, фактически оформил явку с повинной…
В заявлении, распространенном секретариатом Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), экс-президент утверждает: Исаков и Кулматов никакого отношения к вменяемым им преступлениям не имеют.
«Официально заявляю, что ни тогдашний заведующий отделом Аппарата президента Исаков, ни Кулматов в бытность мэром Бишкека были неправомочны принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений», – заявил Атамбаев.
Модернизированная китайской компанией ТВЕА за 386 миллионов долларов ТЭЦ не вынесла первых холодов. Зимой этого года на крупнейшей теплоэлектроцентрали страны произошел сбой, в результате чего жители Бишкека на несколько дней остались без тепла в 30-градусные морозы. Позже депутатская комиссия Парламента КР выяснила, что стоимость реконструкции была завышена почти в два раза.
Арестованный 5 июня экс-премьер-министр Сапар Исаков обвиняется в лоббировании интересов компании ТВЕА в бытность заместителем руководителя Аппарата президента Атамбаева. Экс-мэр Кубанычбек Кулматов, также взятый под арест 5 июня, по версии следствия, незаконно использовал грантовые средства в размере двух миллионов долларов, выделенных китайской компанией TBEA на строительство двух школ в регионах, предоставленных в рамках проекта модернизации ТЭЦ. Они оба – люди из ближайшего окружения экс-президента и его однопартийцы в СДПК.
Атамбаев взял вину на себя
«Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве «Калыс Ордо» принимались мной как главой государства и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих государственных органов», – написал в заявлении Атамбаев.
По его словам, ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике, а также требованиями о реализации Национальной стратегии устойчивого развития.
Уголовные дела в отношении Исакова и Кулматова, по мнению Атамбаева, политизированы.
«Это охота на тех, кто имеет свое мнение, свою позицию. Доказательством этому служит тот факт, например, что в 2017 году в рамках борьбы с коррупцией, без всякого шума и показухи, в бюджет было возвращено 9 миллиардов сомов, а перспективы нынешнего года, судя по сегодняшним темпам, ожидаются куда ниже», – заявил экс-президент.
По версии Атамбаева, вышеперечисленные уголовные дела – это месть за отстранение от должности бывшего заместителя председателя таможенной службы Раимбека Матраимова (известен в стране как Раим-миллион. – Ц-1). Как утверждает экс-президент, именно после его увольнения стали возможными позитивные изменения в ведомстве и резкий рост таможенных платежей.
«Вопреки здравому смыслу, аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз таки отличились в борьбе с коррупцией. Правительство Исакова за четыре месяца этого года обеспечило профицит бюджета в 5 миллиардов сомов. Такой показатель достигнут впервые за историю независимого Кыргызстана. И ключевую роль здесь сыграли поступления от таможенных органов, которые Исаков и Кулматов начали расчищать от коррупционеров», – написал Атамбаев.
Предупреждение Жээнбекову
Упомянул Атамбаев в заявлении и действующего президента Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал на выборах и неоднократно называл своим другом.
«Такие услужливые дружки, как нынешний директор АКС (с марта этого года – директор Антикоррупционной службы ГКНБ Сагынбек Исмаилов. – Ц-1), толкают президента страны Жээнбекова на опасный путь. Об этом я предупреждал его ранее», – заявил Атамбаев.
В конце заявления бывший глава государства подчеркнул, что он и его СДПК будут отстаивать честь и свободу Исакова и Кулматова исключительно в рамках закона, и призвал своих сторонников отказаться от любых неправовых методов борьбы.
Атамбаева могут исключить из СДПК?
«Верх лицемерия, когда Атамбаев называет товарищами бакиевских прихвостней Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова! Наши товарищи погибли 7 апреля, именно борясь против коррупции и беспредела власти. Однако, придя во власть ценой этой крови, Атамбаев направил все свои усилия на свое личное обогащение, раздав власть своим шоферам и телохранителям», – написал он на своей страничке в Facebook.
По словам Абдрахманова, Атамбаев «присвоил неограниченную власть не только в государстве, но и в СДПК. Уничтожены остатки внутрипартийной демократии, но мы не позволим того, чтобы он использовал и дальше партию, теперь уже во имя защиты себя и своих проворовавшихся дружков—«товарищей» от справедливого возмездия».
Стоит отметить, что сам Абдрахманов был исключен из СДПК летом прошлого года, после того как ряд партийцев, не согласных с выдвижением от социал-демократов Сооронбая Жээнбекова на выборы президента, провозгласили его альтернативным кандидатом. Позже он отказался от участия в выборах, поддержав кандидатуру Темира Сариева.
Так что его заявление, скорее всего, – просто громкий выпад и попытка «засветиться» в скандале. К тому же Алмазбек Атамбаев является основателем и бессменным лидером СДПК уже 25 лет, и члены партии едва ли поддержат его исключение.
Ответит ли Атамбаев за скандал с ТЭЦ?
Бывший глава государства пока не фигурирует ни в одном из уголовных дел. К тому же он обладает неприкосновенностью, которую ему дарует статус экс-президента.
Однако депутаты парламента уже выступили с инициативой лишить Атамбаева неприкосновенности, аргументируя это тем, что он может быть причастным к коррупционному скандалу вокруг ТЭЦ.
Повлияет ли заявление экс-президента, которое, по сути, можно назвать явкой с повинной, на ход расследования – станет известно в ближайшее время.
Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане