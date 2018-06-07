Алмазбек Атамбаев: «Все решения по реконструкции ТЭЦ принимались мной!»

В заявлении, распространенном секретариатом Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), экс-президент утверждает: Исаков и Кулматов никакого отношения к вменяемым им преступлениям не имеют.

«Официально заявляю, что ни тогдашний заведующий отделом Аппарата президента Исаков, ни Кулматов в бытность мэром Бишкека были неправомочны принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений», – заявил Атамбаев.

Модернизированная китайской компанией ТВЕА за 386 миллионов долларов ТЭЦ не вынесла первых холодов. Зимой этого года на крупнейшей теплоэлектроцентрали страны произошел сбой, в результате чего жители Бишкека на несколько дней остались без тепла в 30-градусные морозы. Позже депутатская комиссия Парламента КР выяснила, что стоимость реконструкции была завышена почти в два раза.

Арестованный 5 июня экс-премьер-министр Сапар Исаков обвиняется в лоббировании интересов компании ТВЕА в бытность заместителем руководителя Аппарата президента Атамбаева. Экс-мэр Кубанычбек Кулматов, также взятый под арест 5 июня, по версии следствия, незаконно использовал грантовые средства в размере двух миллионов долларов, выделенных китайской компанией TBEA на строительство двух школ в регионах, предоставленных в рамках проекта модернизации ТЭЦ. Они оба – люди из ближайшего окружения экс-президента и его однопартийцы в СДПК.

Атамбаев взял вину на себя

«Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве «Калыс Ордо» принимались мной как главой государства и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих государственных органов», – написал в заявлении Атамбаев.