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    Алмазбек Атамбаев: «Все решения по реконструкции ТЭЦ принимались мной!»

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вечером 6 июня, на следующий день после ареста бывших премьер-министра страны Сапара Исакова и мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, фактически оформил явку с повинной…

    Алмазбек Атамбаев; фото: РИА Новости
    Алмазбек Атамбаев; фото: РИА Новости

    В заявлении, распространенном секретариатом Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), экс-президент утверждает: Исаков и Кулматов никакого отношения к вменяемым им преступлениям не имеют.

    «Официально заявляю, что ни тогдашний заведующий отделом Аппарата президента Исаков, ни Кулматов в бытность мэром Бишкека были неправомочны принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений», – заявил Атамбаев.

    Модернизированная китайской компанией ТВЕА за 386 миллионов долларов ТЭЦ не вынесла первых холодов. Зимой этого года на крупнейшей теплоэлектроцентрали страны произошел сбой, в результате чего жители Бишкека на несколько дней остались без тепла в 30-градусные морозы. Позже депутатская комиссия Парламента КР выяснила, что стоимость реконструкции была завышена почти в два раза.

    Арестованный 5 июня экс-премьер-министр Сапар Исаков обвиняется в лоббировании интересов компании ТВЕА в бытность заместителем руководителя Аппарата президента Атамбаева. Экс-мэр Кубанычбек Кулматов, также взятый под арест 5 июня, по версии следствия, незаконно использовал грантовые средства в размере двух миллионов долларов, выделенных китайской компанией TBEA на строительство двух школ в регионах, предоставленных в рамках проекта модернизации ТЭЦ. Они оба люди из ближайшего окружения экс-президента и его однопартийцы в СДПК.

    Атамбаев взял вину на себя

    «Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве «Калыс Ордо» принимались мной как главой государства и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих государственных органов», написал в заявлении Атамбаев.

    По его словам, ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике, а также требованиями о реализации Национальной стратегии устойчивого развития.

    Уголовные дела в отношении Исакова и Кулматова, по мнению Атамбаева, политизированы.

    «Это охота на тех, кто имеет свое мнение, свою позицию. Доказательством этому служит тот факт, например, что в 2017 году в рамках борьбы с коррупцией, без всякого шума и показухи, в бюджет было возвращено 9 миллиардов сомов, а перспективы нынешнего года, судя по сегодняшним темпам, ожидаются куда ниже», заявил экс-президент.

    По версии Атамбаева, вышеперечисленные уголовные дела – это месть за отстранение от должности бывшего заместителя председателя таможенной службы Раимбека Матраимова (известен в стране как Раим-миллион.Ц-1). Как утверждает экс-президент, именно после его увольнения стали возможными позитивные изменения в ведомстве и резкий рост таможенных платежей.

    «Вопреки здравому смыслу, аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз таки отличились в борьбе с коррупцией. Правительство Исакова за четыре месяца этого года обеспечило профицит бюджета в 5 миллиардов сомов. Такой показатель достигнут впервые за историю независимого Кыргызстана. И ключевую роль здесь сыграли поступления от таможенных органов, которые Исаков и Кулматов начали расчищать от коррупционеров», написал Атамбаев.

    Сооронбай Жээнбеков - новый президент КР; официальное фото
    Сооронбай Жээнбеков — новый президент КР; официальное фото

    Предупреждение Жээнбекову

    Упомянул Атамбаев в заявлении и действующего президента Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал на выборах и неоднократно называл своим другом.

    «Такие услужливые дружки, как нынешний директор АКС (с марта этого года директор Антикоррупционной службы ГКНБ Сагынбек Исмаилов. Ц-1), толкают президента страны Жээнбекова на опасный путь. Об этом я предупреждал его ранее», заявил Атамбаев.

    В конце заявления бывший глава государства подчеркнул, что он и его СДПК будут отстаивать честь и свободу Исакова и Кулматова исключительно в рамках закона, и призвал своих сторонников отказаться от любых неправовых методов борьбы.

    Атамбаева могут исключить из СДПК?

     Буквально через час после заявления Атамбаева общественный деятель Сагынбек Абдрахманов заявил, что готовится съезд СДПК, на котором будет подниматься вопрос об исключении из партии Алмазбека Атамбаева.

    «Верх лицемерия, когда Атамбаев называет товарищами бакиевских прихвостней Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова! Наши товарищи погибли 7 апреля, именно борясь против коррупции и беспредела власти. Однако, придя во власть ценой этой крови, Атамбаев направил все свои усилия на свое личное обогащение, раздав власть своим шоферам и телохранителям», написал он на своей страничке в Facebook.

    По словам Абдрахманова, Атамбаев «присвоил неограниченную власть не только в государстве, но и в СДПК. Уничтожены остатки внутрипартийной демократии, но мы не позволим того, чтобы он использовал и дальше партию, теперь уже во имя защиты себя и своих проворовавшихся дружков«товарищей» от справедливого возмездия».

    Стоит отметить, что сам Абдрахманов был исключен из СДПК летом прошлого года, после того как ряд партийцев, не согласных с выдвижением от социал-демократов Сооронбая Жээнбекова на выборы президента, провозгласили его альтернативным кандидатом. Позже он отказался от участия в выборах, поддержав кандидатуру Темира Сариева.

    Так что его заявление, скорее всего, просто громкий выпад и попытка «засветиться» в скандале. К тому же Алмазбек Атамбаев является основателем и бессменным лидером СДПК уже 25 лет, и члены партии едва ли поддержат его исключение.

    Ответит ли Атамбаев за скандал с ТЭЦ?

    Бывший глава государства пока не фигурирует ни в одном из уголовных дел. К тому же он обладает неприкосновенностью, которую ему дарует статус экс-президента.

    Однако депутаты парламента уже выступили с инициативой лишить Атамбаева неприкосновенности, аргументируя это тем, что он может быть причастным к коррупционному скандалу вокруг ТЭЦ.

    Повлияет ли заявление экс-президента, которое, по сути, можно назвать явкой с повинной, на ход расследования – станет известно в ближайшее время.

    Андрей Назаров корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Коррупция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Сапар Исаков
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