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    Дело Аиды Саляновой: от политика до подсудимого в КР – один шаг

    Судебный процесс в Бишкеке над экс-министром юстиции и депутатом парламента Аидой Саляновой – всего лишь одно из громких дел над известными политиками Кыргызстана.

    Депутат Жогорку Кенеша (парламент) от оппозиционной партии «Ата-Мекен», бывший генеральный прокурор и министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова; фото: Ц-1
    Депутат Жогорку Кенеша (парламент) от оппозиционной партии «Ата-Мекен», бывший генеральный прокурор и министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова; фото: Ц-1

    Сегодня утром журналисты в Бишкеке собрались у здания суда Ленинского района. В этот раз они намеревались осветить дело Аиды Саляновой, бывшего министра юстиции и генерального прокурора, а ныне – действующего депутата Жогорку Кенеша (парламент) КР от оппозиционной партии «Ата-Мекен».

    Но суд отложили по ходатайству адвоката Саляновой Чинары Джакупбековой в связи с отсутствием свидетеля – депутата Алманбета Шыкмаматова, также в свое время занимавшего пост министра юстиции Кыргызстана.

    Превышение полномочий

    Салянова находится под следствием с 26 декабря 2016 года. Генпрокуратура страны завела против нее уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

    Якобы в 2010 году, будучи министром юстиции, она продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, бывшему заместителю руководителя Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям, занимавшему также должность заместителя председателя совета директоров ОАО «АзияУниверсалБанк».

    Но главное, что Елисеев был одним из ближайших сподвижников Максима Бакиева, сына бывшего президента страны Курманбека Бакиева, свергнутого с поста после второй народной революции 2010 года.

    Сама Салянова уверена, что лицензия была продлена в рамках закона, и никаких оснований для отказа не было. А обвинение против нее политически мотивировано.

    Адвокат обвиняемой Чинара Джакупбекова ходатайствовала допросить Елисеева, находящегося за пределами Кыргызстана – в Латвии, по Скайпу, так как технология позволяет это.

    Однако судья Ленинского района Кубанычбек Касымбеков не удовлетворил ходатайство, ссылаясь на то, что о допросе по Скайпу в Уголовно-процессуальном кодексе ничего не сказано.

    Сказано в видеообращении

    Тогда адвокат напрямую обратилась к Елисееву, который в своем видеообращении заявил, что никогда не был лично знаком с Саляновой, что попытался вспомнить ее по фотографии, но не получилось.

    Он также отметил, что не смог приступить к своей адвокатской практике в Кыргызстане по причине мотивированного преследования.

    «Причина в том, что государственные институты Кыргызстана так и не дали мне это сделать, что абсолютно противоправно, и они рано или поздно будут наказаны», – сказал он в своем видеообращении.

    Елисеев выразил надежду, что получит компенсацию за материальный и моральный ущерб. Для этого он обратился в ООН к специальному представителю по правам адвокатов, судей и прокуроров, в настоящее время его обращение находится на рассмотрении.

    Трудное время для фракции «Ата-Мекен»

    Депутат Аида Салянова работала министром юстиции в 2010 году, генеральным прокурором – в период с 2011 по 2015 год.

    Покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении. В это время на ее мужа было заведено уголовное дело, его подозревали в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

    Кроме того, супруги Саляновы другие родственники были привлечены к уголовному делу об убийстве 19-летней девушки Камилы Дуйшебаевой.

    С 2015 года Салянова начала открыто критиковать власти, в том числе президента Алмазбека Атамбаева.

    В 2015-м на парламентских выборах Салянова выдвинула свою кандидатуру на пост от фракции «Ата-Мекен», в 2016 году выступила против изменений Конституции страны, инициатором которых был президент.

    В Кыргызстане в последнее время часто возбуждаются уголовные дела против членов фракции «Ата-Мекен».

    Ее лидер Омурбек Текебаев и еще один депутат – Дуйшон Чотонов также находятся на скамье подсудимых по обвинению в коррупции и мошенничестве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Права человека в Кыргызстане
    Теги: Аида Салянова Кыргызстан уголовное дело
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