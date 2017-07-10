Дело Аиды Саляновой: от политика до подсудимого в КР – один шаг

Судебный процесс в Бишкеке над экс-министром юстиции и депутатом парламента Аидой Саляновой – всего лишь одно из громких дел над известными политиками Кыргызстана.

Сегодня утром журналисты в Бишкеке собрались у здания суда Ленинского района. В этот раз они намеревались осветить дело Аиды Саляновой, бывшего министра юстиции и генерального прокурора, а ныне – действующего депутата Жогорку Кенеша (парламент) КР от оппозиционной партии «Ата-Мекен».

Но суд отложили по ходатайству адвоката Саляновой Чинары Джакупбековой в связи с отсутствием свидетеля – депутата Алманбета Шыкмаматова, также в свое время занимавшего пост министра юстиции Кыргызстана.

Превышение полномочий

Салянова находится под следствием с 26 декабря 2016 года. Генпрокуратура страны завела против нее уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Якобы в 2010 году, будучи министром юстиции, она продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, бывшему заместителю руководителя Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям, занимавшему также должность заместителя председателя совета директоров ОАО «АзияУниверсалБанк».

Но главное, что Елисеев был одним из ближайших сподвижников Максима Бакиева, сына бывшего президента страны Курманбека Бакиева, свергнутого с поста после второй народной революции 2010 года.

Сама Салянова уверена, что лицензия была продлена в рамках закона, и никаких оснований для отказа не было. А обвинение против нее политически мотивировано.

Адвокат обвиняемой Чинара Джакупбекова ходатайствовала допросить Елисеева, находящегося за пределами Кыргызстана – в Латвии, по Скайпу, так как технология позволяет это.

Однако судья Ленинского района Кубанычбек Касымбеков не удовлетворил ходатайство, ссылаясь на то, что о допросе по Скайпу в Уголовно-процессуальном кодексе ничего не сказано.

Сказано в видеообращении

Тогда адвокат напрямую обратилась к Елисееву, который в своем видеообращении заявил, что никогда не был лично знаком с Саляновой, что попытался вспомнить ее по фотографии, но не получилось.

Он также отметил, что не смог приступить к своей адвокатской практике в Кыргызстане по причине мотивированного преследования.

«Причина в том, что государственные институты Кыргызстана так и не дали мне это сделать, что абсолютно противоправно, и они рано или поздно будут наказаны», – сказал он в своем видеообращении.

Елисеев выразил надежду, что получит компенсацию за материальный и моральный ущерб. Для этого он обратился в ООН к специальному представителю по правам адвокатов, судей и прокуроров, в настоящее время его обращение находится на рассмотрении.

Трудное время для фракции «Ата-Мекен»

Депутат Аида Салянова работала министром юстиции в 2010 году, генеральным прокурором – в период с 2011 по 2015 год.

Покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении. В это время на ее мужа было заведено уголовное дело, его подозревали в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, супруги Саляновы другие родственники были привлечены к уголовному делу об убийстве 19-летней девушки Камилы Дуйшебаевой.

С 2015 года Салянова начала открыто критиковать власти, в том числе президента Алмазбека Атамбаева.

В 2015-м на парламентских выборах Салянова выдвинула свою кандидатуру на пост от фракции «Ата-Мекен», в 2016 году выступила против изменений Конституции страны, инициатором которых был президент.

В Кыргызстане в последнее время часто возбуждаются уголовные дела против членов фракции «Ата-Мекен».

Ее лидер Омурбек Текебаев и еще один депутат – Дуйшон Чотонов также находятся на скамье подсудимых по обвинению в коррупции и мошенничестве.