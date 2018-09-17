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    Экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова оставили под стражей

    Сегодня, 17 сентября, Бишкекский горсуд отклонил жалобу адвоката экс-мэра столицы КР Албека Ибраимова в связи с продлением ареста до завершения следствия.

    Мэр Бишкека Албек Ибраимов; фото с сайта: vb.kg
    Мэр Бишкека Албек Ибраимов; фото с сайта: vb.kg

    После оглашения решения городского суда защитник Ибраимова Сергей Слесарев заявил, что теперь будет добиваться справедливости в Верховном суде КР.

    Рядом со зданием суда во время рассмотрения жалобы собрались родственники и сторонники бывшего мэра. Они держали в руках плакаты с требованиями справедливого и открытого судебного разбирательства, а также скандировали: «Свободу Ибраимову». «Группу поддержки» бывшего столичного градоначальника в здание суда не пустили.

    Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов подозревается в превышении должностных полномочий и коррупции. По версии следствия, будучи председателем правления завода «Дастан», он провел несколько заранее невыгодных сделок, чем нанес ущерб государству более чем на 2,5 млн долларов. А уже находясь в должности мэра столицы, как утверждают следователи, организовал преступную группу, продающую муниципальные земли.

    19 июля Первомайский районный суд Бишкека арестовал Ибраимова на месяц и десять дней. 27 августа суд продлил арест бывшему градоначальнику до 28 октября.

    Темы: Бишкек, Коррупция, Кыргызстан
    Теги: Албек Ибраимов коррупция Кыргызстан Мэр Бишкека
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