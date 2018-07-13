«Фейковые» новости в современном мире – оружие массового психоза?..

О том, как не поддаться панике или психозу из-за непроверенной информации, в интервью Ц-1 рассказал главный разоблачитель «фейков» в Кыргызстане – главред factcheck.kg Болот Темиров.

– Для начала давайте разберемся, что такое «фейк» и что он из себя представляет.

– «Фейк» – лживая новость, причем отнюдь не обязательно это должна быть публикация в новостном издании. Это может быть провокационная фотография, аудиозапись или даже видео. Она вызывает бурю эмоций в обществе. Начинается очень активное обсуждение, зачастую переходящее все рамки…

Для меня толчком к разоблачению такого рода новостей стал случай с кыргызстанской королевой красоты (кыргызстанка Сусанна Егорян, выступая на республиканском конкурсе красоты в 2017 году, в финальном туре надела повязку с надписью «Армения», чем вызвала бурю негодования в КР. – Ц-1). Тогда некий армянский сайт якобы негативно отозвался о кыргызах. Все начали обсуждать эту публикацию. Началось настоящее разжигание ненависти между армянами и кыргызами. У меня сразу возникло сомнение: неужели официальный армянский сайт способен на такое. Начал проверять… Всё заняло буквально десять минут. Выяснилось, что это псевдоармянский сайт. А «фейк» запущен из Азербайджана. Мы просто стали невольными жертвами карабахского конфликта.

С тех пор я понял, как важно разоблачать такие новости – доказывать людям, что это ложь. Нельзя принимать за истину все, что напечатано. Я открыл страничку в Фейсбуке и начал в свободное от работы время заниматься этим. Со временем из хобби «фактчекинг» превратился в работу. Сейчас во всем мире – это новое направление журналистики. Мы даже запустили сайт factcheck.kg.

– Какие еще новости вызывали в Кыргызстане большой резонанс?

– Когда в прошлом году я открыл страницу, думал, что буду делать, когда «армянская тема» погаснет. Что будет на следующей неделе? Вдруг не будет «фейков»? Но буквально сразу же началась тема по Мьянме (в 2017 году в Мьянме были межрелигиозные столкновения между буддистами и мусульманами. – Ц-1). Там пошел шквал «фейков», вызывающих гнев у наших граждан. Я их даже не успевал разоблачать.

Не так давно был случай, когда один таджикский сайт опубликовал информацию о вспышке менингита в Кыргызстане. Даже привели цитату Елены Баялиновой (пресс-секретарь Минздрава КР. – Ц-1). Потом выяснилось, что такого интервью она никогда не давала, да и никакой вспышки нет. А такие случаи – только вершина айсберга. В ходе мониторинга в день мне попадается минимум 5–6 «фейков». Даже читатели начали присылать из What’sАpp и других приложений.

«Фейки» всегда возникают на конфликтной основе. Есть, допустим, конфликт на Украине, есть конфликт в Сирии. Есть межрелигиозные и межнациональные конфликты. Есть внутриполитические конфликты. Вот эта история с Арменией – я даже не подозревал, что она может отразиться на нашем информационном пространстве.

– Какова основная цель тех, кто «фейки» распространяет?

– Помимо отголосков тех «фейковых» новостей, которые до нас доходят, делят интернет-пользователей по предпочтениям, в КР могут появиться «фейки» с определенными целями. Вспомним про случай с таджикским сайтом и менингитом. Цель была одна: завоевать аудиторию Кыргызстана. Мы даже проследили на специальной онлайн-карте, что до вброса из Кыргызстана посещений данного сайта не было вообще. Только из Таджикистана и Англии. Чуть-чуть – из Казахстана и Узбекистана. Через два дня после вброса получилось, что максимальная посещаемость – из Кыргызстана и России. В данном случае «фейковая» новость помогла СМИ привлечь аудиторию, хотя я бы их так гордо не называл.

Второй мотив – это интересы. Есть две стороны. Допустим, политические. Вот сейчас у нас очень активно противодействуют в информационном пространстве команды экс-президента и нынешнего главы государства. Соответственно, не гнушаются и «фейковыми» сообщениями.

Вот, например, июньский случай… Многие сайты опубликовали новость, что наши вертолеты при Атамбаеве чуть ли не были проданы в Африку. Дескать, все мы остались без вертолетов. Потом выяснилось, что это был всего лишь незавершенный договор об аренде. Вертолеты как были у нас, так и остались. Даже никуда не улетали. Чтобы доказать это, мы использовали спутниковые карты Google.

В обратную сторону: допустим, сотруднику пресс-службы действующего президента пририсовали в руках пакет на «фотофейке» (такие пакеты обычно раздают на кыргызских свадьбах. – Ц-1). Потом уже пошел флешмоб: пририсовывали пакет и супруге президента, и даже Дональду Трампу. А изначально просто хотели дискредитировать сотрудника, что он действует не по протоколу.

– Разоблачая «фейки» и лживые новости, не боитесь ли вы испортить отношения со СМИ, которые их опубликовали?

– У нас зачастую публикуются слухи и домыслы, проверить которые очень сложно: это местный колорит прессы. Большинство статей в газетах пишутся по такому принципу. Приходится использовать инструментарий обычной журналистики и обращаться непосредственно к первоисточнику.

Кроме того, очень тяжело объяснить людям: если я разоблачаю лживую новость, это не

значит, что я лоббирую чьи-то интересы. За «фейк» с армянкой-красавицей на меня обиделись азербайджанцы. То же самое было и с религиозной темой. В политике сразу приписывают симпатии к той или иной стороне.

Но что касается СМИ, я им сразу предлагаю сотрудничество. Авторитетные издания сами заинтересованы в точной информации. И мы вместе разоблачаем ложь. Сотрудничая, мы должны очистить наше информационное пространство от таких негативных явлений.

– В современном мире считается, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Кто в этой войне – авторы «фейков»?

– Возможно, артиллеристы. Это очень мощное оружие пропаганды и манипуляции. Оружие массового поражения. Простые новости не так сильно влияют на людей. «Фейки» шокируют, давят на эмоции. Сейчас «фейками» обеспокоились во многих странах, и зачастую их обсуждают даже на уровне президентов. Мы в Кыргызстане боремся с ними с небольшим запозданием, но я уверен, что это очень полезный инструмент, чтобы обезопасить население от манипуляций и пропаганды.

– Как распознать «фейк»?

– В первую очередь нужно развивать в себе критическое мышление: к любой новости относиться с подозрением. Иногда я сам попадаюсь на удочку лжи. Вот, например, однажды была информация, что наш бывший президент оскорбил жителя села. Зная, насколько темпераментный наш «экс», я поначалу даже поверил. Потом оказалось, что это «фейк».

«Фейки» появляются в таких условиях, что в них несложно поверить. Например, про менингит. Тогда болезнь бушевала в соседнем Казахстане, и вполне можно было допустить, что подобная ситуация сложилась и у нас. Так что даже новость, изначально не вызывающая подозрений, может оказаться стопроцентной ложью.

Методы распознавания «фейковых» новостей. Советы Болота Темирова:

1. В любой новости нужно сомневаться. В основном «фейк» – это новость на грани абсурда. Допустим, про собаку с пятью лапами. Если это политический «фейк», то информация представлена, как правило, однобоко.

2. Более 50% «фейковых» новостей легко разоблачаются при помощи поисковика Google за пять минут. Написал название новости, добавил слово «фейк», и наверняка кто-то до тебя уже это выяснил и опубликовал.

3. Смотреть на адресную строку сайта, опубликовавшего новость. Если сайт неизвестный, а его название состоит из непонятных букв, то в 99% случаев эта новость – «фейк».

4. Смотрите на даты! В целях разжигания новых конфликтов зачастую используются настоящие, но сильно устаревшие новости.

5. «Фотофейк» в обновленном браузере Google-Chrome можно распознать, просто кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав функцию «Найти изображение в

Google». Узнаете и первоисточник, и дату, и место съемки.

6. Чтобы выяснить подлинность видео, можно использовать приложение YouTube data viewer. Видео раскидывается на фрагменты, и по каждой из картинок происходит поиск.

7. Чтобы узнать в социальных сетях, на кого работает фейковый аккаунт, можно воспользоваться сайтом stalkscan.com, который отображает активность профиля: что он писал, что комментировал, что «лайкал». А уже по этим данным очень просто выявить, в чем его заинтересованность.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане