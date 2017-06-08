Кыргызские правоохранители проверяют послание из Сирии

В МВД Кыргызстана проверяют информацию о воюющем в Сирии мужчине, который в видеоролике просит прощения у матери на кыргызском языке.

«Ребята из «десятки» занимаются этим роликом, как только будет что-то известно, сообщим», – коротко ответили сегодня Ц-1 в пресс-службе МВД Кыргызстана. «Десятка» – Десятое главное управление МВД Кыргызстана, которое специализируется на борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Сегодня на кыргызском сайте Zanoza.kg был обнародован видеоролик, в котором стоящий посреди руин мужчина говорит, что находится в Сирии, и обращается на кыргызском языке к своей матери, прося у нее прощения перед своей возможной смертью.

«Это не наша война, не моя война»

«У меня мало времени, нас окружили. Ниже от нас на два квартала все разрушили. Я, возможно, не останусь в живых. Мама, хочу вам сказать: простите меня за то, что я сделал и приехал сюда. Они убивают невинных ребят и насилуют женщин. Почему идет война и за кого, не понимаю, кто отдает приказы, неизвестно. Это не наша война, не моя война. Мама, простите меня», – говорит мужчина.

Видеоролик был снят и прислан в редакцию Zanoza.kg 7 июня.

Журналисты не уверены в его подлинности и обратились к правоохранителям с просьбой проверить это, а также определить личность автора обращения и найти его родных. Его глаза скрыты за очками с темными стеклами, лицо укутано платком.

Zanoza обращает внимание на то, что 6–8 июня в нескольких регионах Сирии проходили активные боевые действия.

6 июня силы коалиции во главе с США нанесли удар по правительственным войскам в Ат-Танфе. 7–8 июня Сирийская арабская армия отбила у ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта») территорию к востоку и югу от Пальмиры. На севере провинции Алеппо шли бои между курдами и боевиками-исламистами. На западе города Дейр эз-Зор правительственные войска при помощи российских военных отбили наступление боевиков ИГИЛ.

Кыргызстанцы массово воюют в ИГИЛ

Точное количество граждан Кыргызстана, воюющих в Сирии в рядах ИГИЛ, неизвестно. В декабре прошлого года эксперт по международным отношениям Чынара Эсенгул называла цифру 860 человек, среди которых 180 женщин.

По данным эксперта, в последнее время экстремистские организации в Сирии перестали приглашать иностранных граждан приезжать и воевать.

«Они говорят, что ловить там нечего, и предлагают устраивать террористические акты в своих странах», – приводит слова Эсенгул агентство 24.kg.