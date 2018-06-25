Кыргызстан решает, выдать ли Казахстану члена ДВК

Октябрьский суд Бишкека сегодня проведет очередное заседание по поводу экстрадиции в Казахстан члена ДВК Муратбека Тунгишбаева.

Правозащитники уверены: в случае выдачи он может быть подвержен пыткам и политическому преследованию.

Муратбек Тунгишбаев – известный казахстанский блогер. Член оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

Организация, лидером которой является опальный банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, с 13 марта этого года является запрещенной в Казахстане.

По данным следствия, Тунгишбаев, находясь в Бишкеке, занимался публикацией материалов ДВК в Интернете и социальных сетях, а также создавал группы движения в мессенджерах.

В Кыргызстане он находился с 2014 года, куда он переехал, опасаясь политических преследований в Казахстане. С тех пор он ни разу не был на родине.

Сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали его 10 мая по запросу Генеральной прокуратуры соседней республики.

На родине ему инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса РК: 266 – «Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования»; 405 – «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».

Первомайский районный суд кыргызстанской столицы сразу после задержания поместил Тунгишбаева под арест в СИЗО-1 Бишкека.

Две вышестоящие инстанции оставили это решение в силе. Блогер через своего адвоката обратился к властям Кыргызстана с просьбой не выдавать его Казахстану и предоставить ему статус политического беженца.

Его поддержали множество правозащитников Кыргызстана.

8 июня омбудсмен КР Кубат Оторбаев направил в Генеральную прокуратуру письмо с просьбой отказать Казахстану в выдаче Тунгишбаева.

«Согласно законодательству страны, беженца не могут вернуть против воли в страну, которую он покинул из-за опасения стать жертвой преследований за политические убеждения, – написал в письме Оторбаев. – Есть серьезные основания полагать, что уголовное преследование Муратбек Тунгишбаева властями Казахстана является частью политических преследований.

Омбудсмен отметил, что в Уголовном кодексе КР нет аналога 266 статье УК Казахстана.

Соответственно, он не может быть привлечен по ней. По поводу второй статьи главный правозащитник заявил: «Ввиду того, что Тунгишбаев с 2014 года находится в Кыргызстане, он мог совершить преступление только здесь. И выдача его Казахстану противоречит логике».

Встала на сторону блогера и известная в Кыргызстане правозащитница Рита Карасартова.

«В Кыргызстане критика власти не является преступлением, – заявила она журналистам. – Поэтому данное задержание незаконно. Если мы выдадим его Казахстану, мы должны открыто сказать мировому сообществу, что не надо искать в Кыргызстане политического убежища: мы не можем никого защитить. И даже ратифицированные конвенции не имеют у нас силы».

Правозащитник и адвокат Тунгишбаева Нурбек Токтакунов заявил, что «у судебной системы еще есть шанс проявить независимость и освободить лицо, заключенное под стражу в политических интересах, по закону иностранного государства, в нарушение кыргызского закона».

С просьбой спасти Тунгишбаева от экстрадиции к властям Кыргызстана также обратились и родственники Тунгишбаева: мать Бактыбула Тунгишбаева и жена Мерей Калиева. Соответствующую петицию подписали более 500 человек.

В настоящее время Муратбек Тунгишбаев находится в СИЗО Бишкека.

На последнем судебном заседании, которое прошло 20 июня, он жаловался на условия содержания.

По его словам, в маленькой камере, рассчитанной на восьмерых, сидят девять человек. Из-за жары у него постоянно скачет давление, а врач к нему не приходит. Судья порекомендовал с этим вопросом обратиться к начальнику СИЗО.

Также Тунгишбаев заявил, что он пойдет на крайние меры, в случае, если его выдадут Казахстану.

«Это политическое преследование. Я туда не поеду, я готов пойти на радикальные меры», – заявил он.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане