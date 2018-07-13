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    • Кыргызстан

    Кыргызстанка, родившая ребенка на борту самолета, назвала сына в честь авиакомпании

    Махбуба Сермаматова назвала сына Уралбеком – в честь авиакомпании «Уральские авиалинии», самолетом которой она летела из Оша в Екатеринбург.

    Фото из открытых источников
    Фото из открытых источников

    ЧП в виде неожиданных родов пассажирки на борту воздушного судна «Уральских авиалиний» произошло 7 июля сразу после взлета в аэропорту кыргызстанского Оша. 22-летняя Махбуба, находившаяся на восьмом месяце беременности, пожаловалась на боли в спине и животе, предположив, что начались схватки.

    Бригада бортпроводниц во главе с Татьяной Юрьевой приняла роды прямо в воздухе. Роженице повезло, что у стюардессы оказалось медицинское образование и опыт работы в скорой помощи.

    Мальчик родился весом 2,6 килограмма, ростом 47 сантиметров. Командир воздушного судна вернулся в аэропорт Оша, где ребенка с матерью встретили медики.

    Темы: Кыргызстан, Миграция
    Теги: Кыргызстан роды в самолете Уральские авиалинии
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