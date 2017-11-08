Кыргызстанцы встали на защиту своих ледников

Митинг в Бишкеке с участием порядка ста человек требовал от властей КР не отдавать золотодобывающей компании «Кумтор» право разрушать ледники страны.

Ледники для кыргызстанцев имеют символическое значение, почти каждый житель КР говорит, что без них не представляет свою страну.

Участники акции, состоявшейся сегодня в центре Бишкека у здания «Белого дома», держали в руках плакаты и скандировали: «Руки прочь от ледников!», «Мы за сохранение ледников!», а также пели гимн Кыргызстана.

Жительница Бишкека Айсулуу Айтбаева пришла на акцию, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Девушка говорит, что ледники – это вода, а вода – источник жизни.

«На законодательном уровне хотят позволить, чтобы запасы воды расходовались быстрее, я думаю, это неправильно. Вода – это то, чем мы гордимся, то, что отличает нас от других стран», – говорит она.

Парламент Кыргызстана 31 октября внес изменения в Водный кодекс, которые позволяют заниматься золотодобычей на месте ледников Давыдова и Лысый на золоторудном месторождении Кумтор.

Участники акции требовали от депутатов не давать разрешения на разрушение ледников. Звучали и угрожающие заявления о привлечении в будущем депутатов к ответственности.

«Пусть эти депутаты не думают, что завтра смогут уйти, нет, рано или поздно мы спросим с них», – сказал гражданский активист Мавлян Аскарбеков.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков, пришедший на акцию, сказал, что ледники – это жизнь Кыргызстана, прошлое и будущее страны связаны с ледниками. И ледники – это природа.

«Во всех цивилизованных странах пытаются сохранить экологию, а у нас из-за того, что мы – бедная страна и проблема с бюджетом, мы даем разрешение на все», – говорит экс-депутат.

По словам Жээнбекова, правительство КР уже несколько раз пыталось отменить запрет на разрушение ледников, так как это нужно канадской золотодобывающей компании Centerra Cold Inc., которая совместно с Кыргызстаном создала ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и добывает золото на высокогорном месторождении Кумтор. Оно считается третьим в мире по запасам золота.

Без отмены этого запрета на разрушение ледников, по словам Жээнбекова, деятельность «Кумтора» может быть приостановлена.

Он также отметил, что из-за слабости парламента правительство добивается разрешения права на разрушение ледников на законодательном уровне.

«Мы должны дать знать обществу, что ледники уже разрушаются секретными постановлениями правительства. Поэтому мы должны попытаться сохранить те ледники, которые остались», – призывает он общественность.

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики (Экотехинспекция) в 2013–2015 годах пыталась привлечь ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» к ответственности за разрушение ледников.

Кыргызстан в суде первой инстанции выиграл у «Кумтора» иск в 7 млрд сомов.

Но в 2016 году правительство Кыргызстана отозвало иск, после того как Centerra Gold Inc, главный учредитель «Кумтор», обратился в международный арбитражный суд.

Но участники акции в Бишкеке говорили, что Кыргызстану надо было не отзывать иск, а судиться дальше, чтобы золотодобывающая компания выплатила компенсацию за разрушение экологии страны.