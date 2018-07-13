Мэру Бишкека вынесли вотум недоверия

13 июля депутаты горсовета Бишкека единогласно вынесли вотум недоверия мэру столицы Албеку Ибраимову за неудовлетворительную работу.

Решение было принято на внеочередной сессии совета. За отставку градоначальника проголосовали все 40 присутствующих депутатов.

По мнению народных избранников, Албек Ибраимов не справился с возложенными на него обязанностями.

Теперь судьба мэра – в руках премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он в течение трех дней должен принять окончательное решение: отправить в отставку Ибраимова или нет.

Как показывает практика, председатель правительства не станет противиться решению совета. В таком случае в течение десяти дней будет решен вопрос об избрании нового мэра столицы. По законам Кыргызстана его выбирают те же самые члены Бишкекского городского совета.

Албек Ибраимов работал в качестве мэра столицы Кыргызстана с 2017 года. За это время он реконструировал парки Бишкека и занялся озеленением улиц.

С 10 июля Ибраимов находится в трудовом отпуске. Ранее он подвергался допросу в Государственном комитете национальной безопасности КР по делу о коррупции.