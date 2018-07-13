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    • Кыргызстан

    Мэру Бишкека вынесли вотум недоверия

    13 июля депутаты горсовета Бишкека единогласно вынесли вотум недоверия мэру столицы Албеку Ибраимову за неудовлетворительную работу.

    Мэр Бишкека Албек Ибраимов; фото с сайта: vb.kg
    Мэр Бишкека Албек Ибраимов; фото с сайта: vb.kg

    Решение было принято на внеочередной сессии совета. За отставку градоначальника проголосовали все 40 присутствующих депутатов.

    По мнению народных избранников, Албек Ибраимов не справился с возложенными на него обязанностями.

    Теперь судьба мэра – в руках премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он в течение трех дней должен принять окончательное решение: отправить в отставку Ибраимова или нет.

    Как показывает практика, председатель правительства не станет противиться решению совета. В таком случае в течение десяти дней будет решен вопрос об избрании нового мэра столицы. По законам Кыргызстана его выбирают те же самые члены Бишкекского городского совета.

    Албек Ибраимов работал в качестве мэра столицы Кыргызстана с 2017 года. За это время он реконструировал парки Бишкека и занялся озеленением улиц.

    С 10 июля Ибраимов находится в трудовом отпуске. Ранее он подвергался допросу в Государственном комитете национальной безопасности КР по делу о коррупции.

    Темы: Бишкек, Коррупция, Кыргызстан
    Теги: Бишкек Ибраимов коррупция Кыргызстан
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