Полгода президентства Сооронбая Жээнбекова

24 мая с момента инаугурации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова прошло полгода. Ц-1 вспоминает, чем за этот срок отметился новоизбранный лидер.

Борьба с коррупцией

Сооронбай Жээнбеков на Совете безопасности КР в феврале этого года четко обозначил курс на борьбу с коррупцией. Уточнив, что начинать ее нужно с правоохранительных, судебных и надзорных органов.

«Снисхождения никому не будет – ни родным, ни друзьям», – неоднократно заявлял президент.

На чистку своих рядов всем руководителям силовых структур Жээнбеков дал три месяца, пообещав, что в противном случае они лишатся должностей.

Этот срок истек, было возбуждено несколько десятков уголовных дел в отношении чиновников, но никакого отчета по борьбе с коррупцией в этих ведомствах представлено не было.

Однако своих должностей с тех пор лишились генпрокурор Индира Жолдубаева, глава антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Дуйшенбек Чоткараев, председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и министр внутренних дел Улан Исраилов.

Помимо руководителей кресел лишились десятки замов и глав отделов.

При Жээнбекове разразился самый громкий коррупционный скандал в истории Кыргызстана, связанный с двукратным завышением стоимости модернизации столичной ТЭЦ. На модернизацию теплоэлектроцентрали было потрачено 386 млн долларов, но она дала сбой в первые же холода минувшей зимы.

Разбирательство было инициировано парламентом, однако очевидно, что без молчаливого согласия президента депутаты не стали бы устраивать разбирательство такого масштаба.

На очереди – очередной скандал, опять связанный с завышением стоимости работ. На этот раз – реконструкции Государственного Исторического музея в Бишкеке.

25 мая депутаты возмутились, что стулья для выставочных залов обошлись в полторы тысячи долларов каждый, а деревянные стойки – в 600 долларов. И уже пообещали, что проведут свое расследование, как это было и в ситуации с ТЭЦ.

Все эти скандалы говорят о том, что впереди – еще множество уголовных дел по коррупции, и привлекаться по ним будут люди самых высших чинов.

Разлад с предшественником

Экс-президент Алмазбек Атамбаев в ходе предвыборной кампании поддерживал Жээнбекова. Поэтому конфликт между новоизбранным главой государства и его предшественником стал для многих неожиданностью.

Эксперты прогнозировали, что общественно-политическая ситуация в стране вынудит Жээнбекова отойти от курса Атамбаева, но никто не подозревал, что это произойдет так скоро.

«Черная кошка» между ними пробежала после вышеупомянутой речи Жээнбекова на Совете безопасности.

Заявление о том, что силовые структуры погрязли в коррупции, сильно задело Атамбаева, который считает себя основоположником борьбы с взяточничеством. Впоследствии на съезде своей Социал-демократической партии экс-президент раскритиковал речь Жээнбекова.

И даже высказал предположение, что ему ее «подсунули».

Новоизбранный глава государства на этот выпад реагировать не стал. Однако дальнейшие действия, в особенности кадровая политика, напрямую указывают на то, что обвинения Атамбаева он услышал и прощать не собирается.

Кадровая политика

Помимо вышеупомянутых руководителей силовых структур высоких должностей лишились почти все люди из команды Атамбаева.

Премьер-министр Сапар Исаков, а вместе с ним и половина Кабинета министров были отправлены в отставку 19 апреля.

Сменилось руководство Аппарата президента, полномочный представитель главы государства в парламенте, глава Нацбанка, секретарь Совета безопасности, начальник 9-й службы (государственной охраны) ГКНБ, председатель Государственного комитета по делам обороны, а также почти все руководители энергоотрасли.

А сам экс-президент Алмазбек Атамбаев может лишиться своего статуса и неприкосновенности. С таким предложением выступили депутаты, которые не исключают, что бывший глава государства может быть причастен к скандалу с ТЭЦ Бишкека.

Внешняя политика

Во внешней политике Сооронбай Жээнбеков полностью придерживается курса своего предшественника. Первый визит в качестве главы государства он совершил в Москву, где заверил, что Россия «была и остается главным стратегическим партнером Кыргызстана».

Вторая поездка была в Минск. Там Жээнбеков договорился с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым о решении проблем на границе, длившихся несколько месяцев после жесткой речи Атамбаева, оскорбившей казахстанского лидера.

Также Жээнбеков совершил официальный визит в Узбекистан в целях укрепления дружбы между соседними государствами. Отношения между странами значительно потеплели после прихода к власти Шавката Мирзиёева.

Кроме того, добрососедские отношения с Казахстаном были окончательно налажены после визита президента в соседнюю страну по приглашению Назарбаева.

Также Жээнбеков успел слетать в Таджикистан, где обсудил проблемы делимитации границ, и в Турцию.

В ближайшее время глава Кыргызстана отправится в гости к еще одному соседу. Он примет участие в саммите ШОС в Китае.

Свобода слова

Сооронбай Жээнбеков неоднократно заверял, что является сторонником свободы СМИ.

В доказательство своих слов президент отказался от материальных претензий к известному журналисту Кабаю Карабекову и информагентству 24.kg, которые по решению суда должны были выплатить главе государства суммарно почти 150 тысяч долларов за публикацию, в которой приводилась информация, порочившая честь и достоинство президента.

Что будет дальше?

Несмотря на множество изменений в стране, эксперты затрудняются давать прогнозы, как дальше себя поведет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Жесткий и немногословный президент редко встречается со СМИ и выступает с речами. После импульсивного Атамбаева, каждый месяц радовавшего журналистов громкими речами, новый лидер кажется скрытным.

За первые полгода он не успел запятнать свое имя необоснованными исками к СМИ, участием в коррупционных или иных скандалах.

Не афиширует он и свою семью. Супруга Айгуль появляется на публике только во время зарубежных визитов.

Дети тоже держатся в тени. Не пишут картины и не устраивают выставок, как это делает дочь Атамбаева Алия Шагиева, и уж тем более не занимаются рейдерскими захватами бизнеса, чем грешили сын беглого бывшего главы КР Курманбека Бакиева Максим и родня первого президента Аскара Акаева.

До конца срока Жээнбекова осталось пять с половиной лет. После чего он больше не сможет баллотироваться на этот пост.

Президент, как и его предшественник, обещал мирно передать власть следующему главе государства.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане