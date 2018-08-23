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    В КР за борьбу с коррупцией… уволили сотрудницу Госэкотехинспекции

    Пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызстана Анара Мамбеталиева была уволена за призывы начать антикоррупционную кампанию.

    Анара Мамбеталиева; фото: Facebook
    Анара Мамбеталиева; фото: Facebook

    Об этом бывшая чиновница сообщила вечером 22 августа на своей странице в Facebook.

    По словам Мамбеталиевой, она призвала коллег работать честно, но те в ответ попросили пресс-секретаря «не лезть не в свое дело» и пригрозили увольнением.

    Тогда Анара «вышла на одиночный митинг» в приемную главы ведомства с плакатом, на котором были написаны призывы к борьбе с коррупцией. После чего ее и уволили.

    «Я теперь не имею права занимать должности в государственных органах, – рассказала она корреспонденту Ц-1. – Там статья такая, по которой меня уволили. Теперь я беспокоюсь за свою жизнь и жизнь своих детей».

    Также уволенная пресс-секретарь Госэкотехинспекции добавила, что у нее есть видеодоказательства коррупционных действий бывших коллег. Но журналистам и следственным органам она сможет их предоставить только после того, как милиция обеспечит ей защиту.

    Анара Мамбеталиева – в прошлом журналист центральных каналов Кыргызстанского телевидения, уже почти десять лет работает в пресс-службах различных ведомств, таких как МЧС и Госэкотехинспекция.

    Темы: Коррупция, Кыргызстан
    Теги: Анара Мамбеталиева коррупция Кыргызстан
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