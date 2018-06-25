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    В Кыргызстане с начала года возбудили 117 дел о коррупции

    Ущерб, нанесенный государству по 117 уголовным делам о коррупции в Кыргызстане, оценивается в 25 млн долларов.

    Протест в Оше 26 февраля в связи с арестом Омурбека Текебаева; фото: скриншот
    Протест в Оше 26 февраля в связи с арестом Омурбека Текебаева; фото: скриншот

    25 июня антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отчиталась о работе за пять месяцев 2018 года.

    «С начала 2018 года выявленный ущерб государству по возбужденным уголовным делам оценивается в 1 миллиард 669,7 миллиона сомов (25 миллионов долларов. Ц-1)», говорится в сообщении.

    Антикоррупционной службой проводится инвентаризация прекращенных уголовных дел в сфере экономики. Многие из них могут быть возобновлены.

    Ранее по обвинению в коррупции арестованы бывшие премьер-министры страны Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

    Темы: Коррупция, Кыргызстан
    Теги: ГКНБ коррупция Кыргызстан
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