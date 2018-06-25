В Кыргызстане с начала года возбудили 117 дел о коррупции

Ущерб, нанесенный государству по 117 уголовным делам о коррупции в Кыргызстане, оценивается в 25 млн долларов.

25 июня антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отчиталась о работе за пять месяцев 2018 года.

«С начала 2018 года выявленный ущерб государству по возбужденным уголовным делам оценивается в 1 миллиард 669,7 миллиона сомов (25 миллионов долларов. – Ц-1)», – говорится в сообщении.

Антикоррупционной службой проводится инвентаризация прекращенных уголовных дел в сфере экономики. Многие из них могут быть возобновлены.

Ранее по обвинению в коррупции арестованы бывшие премьер-министры страны Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.