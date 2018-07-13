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    • Кыргызстан

    В Кыргызстане вводится обязательное автострахование

    С 17 февраля 2019 года в Кыргызстане вводится обязательное страхование автогражданской ответственности. Стоимость ОСАГО составит около 35 долларов в год.

    Автосалон Ravon; фото: Ц-1
    Автосалон Ravon; фото: Ц-1

    Об этом Ц-1 сообщил член исполнительного совета Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана Нурлан Байбосунов.

    «ОСАГО – это страховка, необходимая каждому гражданину, который может стоять на обочине дороги либо идти по трассе. Это страхование ответственности водителя перед всеми нами», – заявил чиновник.

    Точная сумма стоимости автостраховки для владельцев транспортных средств сейчас определяется в Министерстве финансов КР. Между тем Кыргызстан является одной из немногих стран мира, где пока нет ОСАГО.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Кыргызстан
    Теги: Автострахование Кыргызстан ОСАГО страховка
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