В Кыргызстане вводится обязательное автострахование

С 17 февраля 2019 года в Кыргызстане вводится обязательное страхование автогражданской ответственности. Стоимость ОСАГО составит около 35 долларов в год.

Об этом Ц-1 сообщил член исполнительного совета Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана Нурлан Байбосунов.

«ОСАГО – это страховка, необходимая каждому гражданину, который может стоять на обочине дороги либо идти по трассе. Это страхование ответственности водителя перед всеми нами», – заявил чиновник.

Точная сумма стоимости автостраховки для владельцев транспортных средств сейчас определяется в Министерстве финансов КР. Между тем Кыргызстан является одной из немногих стран мира, где пока нет ОСАГО.