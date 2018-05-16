Фоторепортаж: На автобусе – из Ташкента в Худжанд

Первый автобусный рейс Ташкент - Худжанд 15 мая 2018 года; фото: Юрий Корсунцев

Первый автобусный рейс Ташкент - Худжанд 15 мая 2018 года; фото: Юрий Корсунцев

По пути в Худжанд; фото: Юрий Корсунцев

Вид из окна автобуса по пути в Худжанд; фото: Ц-1

Первый автобусный рейс Ташкент - Худжанд 15 мая 2018 года; фото: Ц-1

Ранним утром 15 мая корреспондент Ц-1 в числе первых пассажиров рейса «Ташкент – Худжанд» отправился в путешествие, невозможное за последние 26 лет.

Для первого рейса из Ташкента в Худжанд Узбекское агентство автомобильного транспорта и фирма «Mansara Tourism Bus» выделили автобусы марки MAN (Германия) и Higher (Китай).

В итоге четырехчасовой путь из узбекистанской столицы до Худжанда, административного центра северной Согдийской области Таджикистана, не был утомительным.

Цена поездки: 50 тысяч сумов (6 долларов), а из Худжанда в Ташкент – 50 таджикских сомони (5,5 доллара).

Первыми пассажирами исторического рейса стали представители таджикской диаспоры Узбекистана, активисты Таджикского культурного центра, журналисты и блогеры.

Для гостей из Узбекистана наиболее интересным был отрезок пути, когда, миновав КПП «Фотехобод», они 55 км ехали по территории Таджикистана.

На таджикской стороне границы гостей встречали представители администрации Согдийской области, а также девушки в национальных костюмах с пирогами, мёдом и танцами, в сопровождении звуков традиционного карная-сурная.

Не менее торжественно встретили автобус и на автовокзале города Худжанда.