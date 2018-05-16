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    • Узбекистан

    Фоторепортаж: На автобусе – из Ташкента в Худжанд

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Юрий Корсунцев

    • Первый автобусный рейс Ташкент - Худжанд 15 мая 2018 года; фото: Ц-1

    • Встреча делегации РУз на узбекско-таджикской границе; фото: Ц-1

    • Вид из окна автобуса по пути в Худжанд; фото: Ц-1

    • По пути в Худжанд; фото: Юрий Корсунцев

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Ц-1

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Юрий Корсунцев

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Юрий Корсунцев

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Юрий Корсунцев

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Ц-1

    • Встреча делегации РУз в Худжанде; фото: Ц-1

    • Первый автобусный рейс Ташкент - Худжанд 15 мая 2018 года; фото: Юрий Корсунцев

    • Первый автобусный рейс Ташкент - Худжанд 15 мая 2018 года; фото: Юрий Корсунцев

    Ранним утром 15 мая корреспондент Ц-1 в числе первых пассажиров рейса «ТашкентХуджанд» отправился в путешествие, невозможное за последние 26 лет.

    Для первого рейса из Ташкента в Худжанд Узбекское агентство автомобильного транспорта и фирма «Mansara Tourism Bus» выделили автобусы марки MAN (Германия) и Higher (Китай).

    В итоге четырехчасовой путь из узбекистанской столицы до Худжанда, административного центра северной Согдийской области Таджикистана, не был утомительным.

    Цена поездки: 50 тысяч сумов (6 долларов), а из Худжанда в Ташкент 50 таджикских сомони (5,5 доллара).

    Первыми пассажирами исторического рейса стали представители таджикской диаспоры Узбекистана, активисты Таджикского культурного центра, журналисты и блогеры.

    Для гостей из Узбекистана наиболее интересным был отрезок пути, когда, миновав КПП «Фотехобод», они 55 км ехали по территории Таджикистана.

    На таджикской стороне границы гостей встречали представители администрации Согдийской области, а также девушки в национальных костюмах с пирогами, мёдом и танцами, в сопровождении звуков традиционного карная-сурная.

    Не менее торжественно встретили автобус и на автовокзале города Худжанда.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Узбекистан после Каримова, Узбекско-таджикские отношения
    Теги: автобус Таджикистан Ташкент Худжанд
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